Ducati è un passo avanti: manutenzione predittiva sulla Desmo450 MX. L'algoritmo analizza condizioni effettive utilizzo della moto

Ducati porta nel mondo del motocross una nuova soluzione tecnologica dedicata alla gestione della manutenzione con l'introduzione del sistema di manutenzione predittiva sulla Desmo450 MX. La novità, sviluppata grazie all'esperienza maturata da Ducati Corse in MotoGP e Superbike, utilizza un algoritmo capace di calcolare in tempo reale il livello di stress del motore in base alle condizioni di utilizzo effettive della moto, superando così il tradizionale sistema di manutenzione basato su intervalli fissi.

Il software analizza diversi parametri legati al funzionamento del motore e alle modalità di utilizzo della moto, prendendo in considerazione anche il tipo di terreno affrontato durante la guida. Da questi dati viene generato un indice di usura che aggiorna progressivamente le scadenze degli interventi di manutenzione. Le informazioni vengono rese disponibili attraverso l'app Ducati X-Link, disponibile per dispositivi iOS e Android, che consente al pilota di monitorare in tempo reale lo stato della moto e gli intervalli di assistenza aggiornati dinamicamente. L'obiettivo del sistema è adattare la manutenzione all'utilizzo reale del mezzo: chi utilizza la Desmo450 MX in modo intensivo o professionale avrà interventi programmati più frequenti, mentre per un utilizzo amatoriale gli intervalli potranno essere estesi, con possibili vantaggi anche sul fronte dei costi di gestione.

La gestione degli interventi prevede due livelli distinti di assistenza. Il 'Mid Service', che comprende sostituzione del pistone e controllo del gioco valvole, può variare indicativamente tra 45 e 60 ore di utilizzo. Il 'Full Service', che include invece la revisione completa del motore, viene programmato in un intervallo compreso tra circa 90 e 120 ore, sempre in funzione dell'usura effettiva rilevata dal sistema. Per accedere alla nuova funzionalità sarà sufficiente effettuare un aggiornamento gratuito della centralina motore presso la rete ufficiale Ducati.