Ducati ferma fino a prossima settimana. Lo stop deciso in un periodo in cui è al picco della produzione

BOLOGNA - Gli stabilimenti della Ducati di Bologna resteranno chiusi almeno fino all'inizio della prossima settimana. Una scelta presa dall'azienda, in sintonia con i sindacati, con l'obiettivo di riaprire progressivamente nei giorni successivi a turni ridotti alcuni reparti, opportunamente adattati alle norme di sicurezza per l'emergenza coronavirus. Lo stop è stato deciso in un periodo in cui Ducati è al picco della produzione. Nelle ultime settimane Ducati aveva già incentivato il più possibile il lavoro da casa e messo in atto alcune azioni mirate a garantire la sicurezza dei propri dipendenti, come riunioni da remoto, il rispetto della distanza minima e la modifica delle postazioni nelle linee di produzione.