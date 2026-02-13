Ducati Formula 73, edizione speciale che reinterpreta in chiave contemporanea lo spirito di delle moto storiche di Borgo Panigale

Nel suo anno del centenario Ducati presenta la nuova Formula 73, modello in edizione limitata che reinterpreta in chiave contemporanea lo spirito di una delle moto storiche della casa di Borgo Panigale. Prodotta in 873 esemplari numerati, la Formula 73 nasce per celebrare la 750 Super Sport Desmo, prima Ducati stradale equipaggiata con distribuzione desmodromica. La Super Sport fu realizzata come replica della 750 Imola Desmo con cui Paul Smart e Bruno Spaggiari conquistarono la 200 Miglia di Imola del 1972, prima competizione europea riservata a moto derivate dalla serie.

La 750 Super Sport Desmo nacque in un decennio di grande fermento creativo che influenzò design, stile e linguaggi espressivi, elementi oggi richiamati nel progetto Formula 73. La nuova nata si presenta come una Urban Café Racer, con linee snelle e minimaliste che riprendono fedelmente l'impostazione della 750 Super Sport Desmo del 1973, mentre la livrea argento e verde acqua deriva da un lavoro di ricerca condotto negli archivi storici del Ducati Style Centre.

La banda dorata verticale sul serbatoio richiama la striscia della 750 Imola Desmo, utilizzata all'epoca per monitorare il livello del carburante. A completare l'estetica café racer contribuiscono manubri clip-on con specchi bar-end, cupolino e codone rastremati, oltre a numerosi componenti in alluminio ricavati dal pieno, tra cui leve freno e frizione, pedane e tappo carburante Rizoma fornito di serie. Sul piano tecnico la Formula 73 adotta il bicilindrico Desmodue da 803 cc, raffreddato ad aria, con distribuzione desmodromica a due valvole e omologazione Euro5+. La potenza è di 73 CV a 8.250 giri.

Il silenziatore sviluppato con Termignoni, con finiture dedicate, esalta la sonorità del propulsore, mentre il comando Ride-by-Wire assicura una risposta dell'acceleratore fluida e progressiva. Il telaio a traliccio in acciaio, verniciato in verde acqua e parte integrante della livrea, rafforza il collegamento con il modello storico. Le ruote a raggi da 17 pollici montano pneumatici Pirelli Diablo Rosso IV. Completa e anche la dotazione elettronica, con controllo di trazione Ducati Traction Control, Cornering ABS, sistema Ducati Quick Shift e due Riding Mode.

Come per tutte le Ducati in tiratura limitata, il nome del modello e il numero progressivo sono riportati sulla piastra di sterzo. Ogni esemplare è accompagnato da certificato di autenticità e da un cofanetto contenente immagini e bozzetti storici del Centro Stile. La Formula 73 è inoltre protagonista del cortometraggio 'A Piece of Timeless', con Stefano Accorsi, che racconta la sua prima esperienza in sella alla moto. La produzione, limitata a 873 unità, prevede l'arrivo nelle concessionarie europee nella primavera 2026, con distribuzione negli altri mercati entro la fine dell'estate.