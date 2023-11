Ducati Hypermotard 698 Mono RVE è la “Moto più bella” di Eicma 2023

MILANO – L’Hypermotard 698 Mono RVE si aggiudica il titolo di “Moto più bella” di Eicma 2023. A decretare il verdetto è stato il pubblico dell’Esposizione Internazionale Ciclo, Motociclo e Accessori, che nei quattro giorni di apertura ha affollato i padiglioni della Fiera di Milano-Rho e ha votato direttamente dal Salone oppure online. Il concorso “Vota e vinci la moto più bella del Salone”, organizzato fin dal 2005 dalla rivista italiana Motociclismo in collaborazione con EICMA, vede quest’anno la dodicesima vittoria per Ducati.

L’Hypermotard 698 Mono RVE ha conquistato il primo posto con oltre il 35% dei voti sui circa 25.500 appassionati, tra visitatori della Fiera e utenti del sito di Motociclismo, che hanno espresso la loro preferenza. L’annuncio della vittoria dell’Hypermotard 698 RVE è arrivato domenica 12 novembre, giornata conclusiva del Salone, seguito dalla premiazione ufficiale presso lo stand di “Motociclismo”. A ritirare il prestigioso riconoscimento per l’Azienda di Borgo Panigale è stato Andrea Ferraresi, Direttore del Centro Stile Ducati. La premiazione della “Moto più bella del Salone” è stato l’ultimo atto di un’intensa settimana che ha visto centinaia di migliaia di visitatori per l’edizione 2023 di EICMA, a conferma della continua ripresa e crescita per la manifestazione milanese.