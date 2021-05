​Ducati Hypermotard 950, motore Euro 5 e nuova livrea SP. Per la “fun-bike” di Borgo Panigale aggiornamenti sostanziosi

BORGO PANIGALE - Si aggiorna la famiglia Hypermotard 950 di Ducati, euro 5 e con una nuova livrea. Tutti i modelli in arrivo nelle concessionarie a partire da giugno sarannoinfatti conformi alle ultime normative anti inquinamento e avranno anche un nuovo 'vestito' pensato per la versione SP.La gamma di fun-bike di Borgo Panigale è composta dai tre modelli Hypermotard 950, Hypermotard 950 RVE e Hypermotard 950 SP, tutti ispirati nel look ai motard, dal doppio scarico sotto sella alle sovrastrutture ridotte che lasciano in vista la meccanica, compreso il telaietto posteriore a traliccio. L'ergonomia della moto, anch'essa derivata dal mondo motard, assicura una posizione di guida con busto eretto e gomiti larghi che si traduce in grande controllo del veicolo, mentre la sella piatta garantisce la possibilità di ampi movimenti longitudinali. La nuova colorazione della versione SP richiama il mondo della MotoGP nella scelta dei colori, così come quello dei 'freestyle sports' nelle linee grafiche. L'Hypermotard 950 SP rappresenta il top di gamma e si distingue dagli altri due modelli per le sospensioni Öhlins a corsa maggiorata, i cerchi forgiati Marchesini e il Ducati Quick Shift (DQS) Up and Down EVO di serie.

Il motore della famiglia Hypermotard 950 è invece il bicilindrico Ducati Testastretta da 937 cmü, capace di erogare 114 CV a 9.000 giri/minuto e di generare una coppia dalla curva piatta il cui picco è pari a 9,8 Kgm a 7.250 giri/minuto. Questi valori di potenza e di coppia rimangono invariati con il passaggio all'omologazione Euro 5. Il cambio è stato rivisto al fine di facilitare l'inserimento della folle quando la moto è ferma e assicurare la massima precisione nella selezione delle marce, adottando la stessa soluzione tecnica di Monster e SuperSport 950. L'Hypermotard 950 nella colorazione Ducati Red, l'Hypermotard 950 RVE caratterizzata dalla livrea 'Graffiti' e l'Hypermotard 950 SP nella nuova colorazione 'SP' saranno acquistabili in tutti i concessionari della rete Ducati a partire dal mese di giugno 2021. Le moto sono disponibili anche in versione depotenziata per i possessori di patente A2. In Italia, su tutte le Rosse di Borgo Panigale a 35 kW, per incentivare l'ingresso dei giovani appassionati al mondo delle due ruote, Ducati offre anche un'agevolazione di mille euro sul prezzo di listino.