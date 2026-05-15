Ducati Hypermotard, ecco l'intrigante 698 Mono Nera. Leggera e compatta, con livrea total black

Ducati ha svelato la nuova Hypermotard 698 Mono Nera, ovvero la versione che amplia la famiglia delle monocilindriche stradali della casa di Borgo Panigale puntando su una configurazione estetica dedicata e una dotazione tecnica ancora più ricca. Disponibile nelle concessionarie a partire da giugno 2026, la nuova versione si distingue per una livrea total black arricchita da dettagli in rosso Ducati, con telaio e cerchi verniciati nella classica tonalità del marchio bolognese. A completare il look della moto contribuiscono i silenziatori omologati Termignoni in acciaio con finitura nera e dettagli rossi, pensati per enfatizzare il carattere sportivo della Hypermotard 698 Mono. Di serie è presente anche il Ducati Quick Shift Up/Down.

La Hypermotard 698 Mono rappresenta il debutto Ducati nel segmento delle monocilindriche motard stradali e nasce con l'obiettivo di trasferire in questa categoria parte dell'esperienza tecnica sviluppata dalla casa emiliana nel mondo Panigale e MotoGP. Al centro del progetto c'è il motore Superquadro Mono, monocilindrico derivato dal bicilindrico della 1299 Panigale, che adotta soluzioni tecniche tipiche delle sportive Ducati come distribuzione Desmodromica, valvole di aspirazione in titanio e alesaggio da 116 mm. Il propulsore sviluppa 77,5 Cv e raggiunge un regime massimo di 10.250 giri/minuto, valore che Ducati indica come riferimento assoluto nel segmento delle monocilindriche stradali. Sul fronte ciclistico, la moto punta su leggerezza e compattezza con un peso dichiarato di 151 kg senza carburante. Tra le soluzioni adottate figurano il telaio a traliccio alleggerito, il forcellone bibraccio e componenti specifici sviluppati per migliorare agilità e precisione di guida.

La dotazione elettronica deriva direttamente dall'esperienza Ducati nel settore supersportivo e include Abs Cornering con funzione Slide-by-Brake, Ducati Traction Control, Wheelie Control, Engine Brake Control, Ducati Power Launch e Quick Shift. Particolare attenzione è stata dedicata anche alla gestione dell'impennata, con un sistema Wheelie Control sviluppato per permettere al pilota di mantenere il controllo anche nella guida più sportiva. Con lo scarico racing Termignoni dedicato all'utilizzo in pista, disponibile come accessorio, la potenza cresce ulteriormente di 7 Cv e viene attivata la funzione elettronica Wheelie Assist, progettata per aiutare il pilota nella gestione delle impennate prolungate. Ducati mette inoltre a disposizione un'ampia gamma di accessori Ducati Performance dedicati alla personalizzazione della moto, oltre alla possibilità di provarla attraverso i corsi Dre Road e presso la rete ufficiale. La nuova Ducati Hypermotard 698 Mono Nera sarà proposta a partire da 13.990 euro.