Ducati, è iniziata la produzione della Desmo 450 MX. È la prima moto da cross firmata dalla casa di Borgo Panigale

Nello stabilimento di Borgo Panigale è cominciata la produzione della nuova Desmo450 MX, ovvero la prima Ducati da cross della storia del marchio. All'indomani del secondo podio mondiale conquistato da Jeremy Seewer nel Gran Premio di Francia, la prima Desmo450 MX è scesa dalla linea di produzione. La celebrazione dell'evento ha visto la presenza di Tony Cairoli, che ha contribuito con la sua esperienza allo sviluppo della moto, e di Alessandro Lupino, il pilota che con la moto sviluppata e testata nelle corse per essere potente, leggera e affidabile, al debutto ha conquistato la prima vittoria e il titolo nazionale.

La Desmo 450 MX è capace di amplificare le doti di guida del suo pilota, professionista o amatore che sia, offrendogli quella confidenza che gli permette di spostare in avanti i propri limiti. Grazie all'erogazione del suo motore a distribuzione Desmodromica, alla ciclistica e all'innovativa elettronica, la Desmo450 MX può offrire performance elevate con un ridotto impegno fisico. «Ci siamo guardati intorno - ha dichiarato Claudio Domenicali, amministratore delegato di Ducati - cercando le unicità importanti della nostra cultura aziendale e trovando quella che credo caratterizzi Ducati come forse nessun'altra azienda: la vicinanza fra il mondo delle corse e quello delle moto di serie. Abbiamo anche scoperto di avere al nostro interno una risorsa incredibile sotto forma di tanti appassionati di fuoristrada nei vari dipartimenti».

Il monocilindrico Ducati da 449,6 cm3 con distribuzione Desmodromica offre la possibilità di sfruttare maggiormente ogni rapporto, in partenza e fra le curve, grazie ad un'erogazione particolarmente favorevole, che unisce coppia ai bassi e medi regimi a un allungo da riferimento. Per completare il look Factory, il catalogo Ducati Performance offre anche una collezione tecnica completa realizzata in collaborazione con Drudi Performance. L'offerta si compone di un completo maglia/pantalone/guanti/stivali Alpinestars, casco Arai, gilet antivento, softshell e giacchetto antipioggia. La Desmo450 MX arriverà presso le concessionarie europee selezionate a partire da giugno 2025. La distribuzione si estenderà verso il Nord America a luglio, e a seguire nel resto del mondo.