Ducati, la “Collezione 100” svelata al Mugello. Dieci momenti della sua storia ripercorsi attraverso altrettanti modelli

Dieci momenti della storia della Ducati ripercorsi attraverso altrettanti modelli, dieci edizioni numerate e limitate a soli 100 esemplari ognuna. E' la 'Collezione 100', che Ducati ha presentato lungo il rettilineo principale dell'autodromo del Mugello di Scarperia (Firenze) che in questo weekend ospita il gran premio d'Italia di Motogp. Ciascuno degli esemplari è reso unico da una dotazione speciale: la livrea ispirata a una moto iconica della storia Ducati, le selle in alcantara o in pelle con logo Ducati ricamato e dettagli tecnici pregiati come le pinze freno in bronzo centenario. Questo colore è utilizzato anche per la corona del tappo serbatoio, e per la targhetta con il numero dell'esemplare rivettata sulla testa di sterzo. Diverse componenti meccaniche di ciascuna moto hanno una colorazione esclusiva che completa la livrea storica.

La frizione a secco, che costituisce una prima assoluta per i modelli V2, completa l'autenticità di questa storica collezione. Ad ogni moto è associato un casco e un cavalletto posteriore dedicati, realizzati negli stessi colori della livrea, dal telo coprimoto, e dal certificato di autenticità. E come tutte le Ducati da collezione, sono fornite di cruscotto dotato di cerimonia di accensione dedicata. Chi vorrà potrà poi completare il suo look con un giubbotto che riprende la livrea della moto. Per la 'Collezione 100' coinvolto nche l'artista Ugo Nespolo. Ogni esemplare sarà accompagnato da una coppia di multipli d'arte numerati con lo stesso progressivo della moto e firmati dallo stesso Nespolo, che ha interpretato ogni modello della Collezione 100 e la moto storica che ne ha ispirato la livrea. In occasione della presentazione Marc Marquez e Pecco Bagnaia hanno svelato le speciali livree delle moto del team Ducati che gareggeranno nel gp d'Italia di questo fine settimana.

Nel disegno e nella colorazione delle carene delle due Desmosedici GP26 ritroviamo le dieci grafiche delle moto della Collezione 100 con i nomi dei dipendenti Ducati. I dettagli celebrativi del centenario e le date 1926-2026 sono glitterati e richiamano la storica 750 Imola Desmo, mentre sul cupolino la grafica moderna contrasta con una tabella portanumero ovale e il font d'epoca. Le moto riprodotte in serie limitata sono: * Panigale V4 S 100 che celebra la livrea della 750 Imola Desmo - 1972 * Panigale V2 S 100 (750 Super Sport Desmo - 1975); la Streetfighter V4 S 100 (Ducati 900 Sport Desmo Darmah - 1979) * Monster 100 (Monster S4Rs Tricolore - 2008) * XDiavel V4 100 (750 Super Sport «California Hot Rod» - 1977) * Diavel V4 RS 100 (900 Replica - 1979) * Multistrada V4 RS 100 (500 SL Pantah - 1979) * Scrambler 100 (250 Scrambler - 1962) * Hypermotard V2 SP 100 (860 «24 Horas de Montjuïc» - 1975) * DesertX 100 (Pantah «Ice» - 1981). "È una grande emozione essere qui di fronte a così tanti amici e a molti dei nostri migliori clienti.

Le moto sono bellissime. Quanta storia dell'azienda è racchiusa qui e quindi volevamo celebrare così questo importantissimo compleanno», ha detto l'ad di Ducati Claudio Domenicali che ha poi introdotto i due piloti Pecco Bagnaia e Marc Marquez per svelare la livre delle loro Motogp. A loro è stato chiesto di ricordo specifico della propria storia in Ducati: «Ovviamente la risposta più semplice sarebbe il mio primo titolo - ha spiegato Pecco - perché è stato un momento incredibile dopo 15 stagioni che Ducati non vinceva un campionato. Il mio primo in Motogp con la moto dei miei sogni. Ma scelgo il ricordo di quando ero bambino e sognavo le moto. E la mia prima immagine di Ducati è stata la 996 nera di mio zio, con le cuciture bianche. E' il ricordo più bello che ho». «La mia storia in Ducati è un po' più breve - ha invece spiegato Marc rivolgendosi a Bagnaia - ora combatto contro di te. Ci stiamo divertendo insieme, ma per me uno dei momenti più belli è stato l'anno scorso. Ovviamente potremmo scegliere molte gare, ma quando ho piantato la bandiera lì davanti alla tribuna Ducati dopo la vittoria qui al Mugello, è stato un momento davvero speciale».