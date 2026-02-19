Ducati, la Panigale V4 conquista il Good Design Award 2025. Premio dedicato alle eccellenze mondiali del design industriale

La Ducati Panigale V4 ha conquistato il Good Design Award 2025, completando una tripletta di riconoscimenti, dopo l'iF Design Award 2025 e il Red Dot Award 2025. Il premio, promosso dal Chicago Athenaeum Museum of Architecture and Design insieme all'European Centre for Architecture Art Design and Urban Studies, è stato istituito nel 1950 e ogni anno seleziona le eccellenze mondiali del design industriale.

Per la superbike di Borgo Panigale si tratta di un riconoscimento al progetto che coniuga soluzioni tecniche derivate dal mondo racing a una ricerca stilistica riconoscibile. Giunta alla settima generazione, la Panigale V4 rappresenta la sintesi più avanzata del DNA sportivo Ducati, con un linguaggio formale che evolve l'integrazione tra aerodinamica e design, rendendo ancora più armonico il rapporto tra forma e funzione.

«Ricevere il Good Design Award - ha dichiarato Andrea Ferraresi, direttore Strategy e Centro Stile Ducati - è per noi motivo di grande orgoglio. Ogni linea e ogni volume della Panigale V4 nasce da una visione precisa, in cui design e prestazioni dialogano in modo armonico». Il design della Panigale V4 nasce dall'idea di reinterpretare in chiave moderna i principi stilistici della Ducati 916, con l'obiettivo di celebrare la storia del marchio e, al tempo stesso, incorporare innovazioni e conoscenze sviluppate attraverso l'esperienza maturata nel Mondiale Superbike.