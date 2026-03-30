​Ducati, la Superleggera V4 celebra il centenario. 500 esemplari che esaltano la tecnologia di Borgo Panigale

Ducati celebra il proprio centenario con la nuova Ducati Superleggera V4 Centenario, una moto in serie limitata a 500 unità che punta a rappresentare il massimo livello tecnologico raggiunto dal marchio. Il modello adotta soluzioni ingegneristiche derivate dal mondo delle competizioni, a partire dall'ampio utilizzo della fibra di carbonio per telaio, forcellone, cerchi e carenatura, che consente di contenere il peso a 173 kg a secco, riducibili a 167 kg in configurazione pista.

La Superleggera V4 Centenario è equipaggiata con il nuovo motore Desmosedici Stradale R da 1.103 cc, in grado di sviluppare 228 CV nella configurazione omologata e fino a 247 CV con scarico racing, con un rapporto peso/potenza ai vertici del segmento. Tra le principali innovazioni figura l'introduzione di un impianto frenante con dischi in carbonio ceramico, una soluzione inedita per una moto stradale, abbinata a sospensioni Öhlins di derivazione MotoGP con foderi della forcella in fibra di carbonio, progettate per migliorare stabilità e precisione di guida. La ciclistica è stata sviluppata con tecnologie tipiche dell'ambito motorsport e aerospaziale, mentre l'aerodinamica integra elementi evoluti come ali ad alta efficienza e soluzioni capaci di generare deportanza anche in curva.

Sul fronte elettronico, la moto adotta una piattaforma avanzata di controlli dinamici che include sistemi di gestione della trazione, dell'impennata, della frenata e del freno motore, con l'obiettivo di ottimizzare le prestazioni e la sicurezza in ogni condizione. Ogni esemplare è corredato da una dotazione esclusiva che comprende componenti racing, accessori dedicati e certificato di autenticità, confermando il posizionamento della Superleggera V4 Centenario come oggetto da collezione oltre che come massima espressione tecnologica della produzione Ducati.