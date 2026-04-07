Ducati lancia il concorso Multistrada V4 Voyagers 2026 nell'anno del Centenario

Ducati rinnova il concorso internazionale Multistrada V4 Voyagers in occasione del proprio centenario, invitando gli appassionati a condividere esperienze di viaggio in sella alla Ducati Multistrada V4 e contribuire al racconto di un secolo di storia del marchio. L'iniziativa, dopo la prima edizione che ha coinvolto partecipanti da 48 Paesi, torna nel 2026 con un format che punta a valorizzare le diverse interpretazioni del viaggio in moto. I partecipanti possono candidarsi caricando contenuti multimediali e un racconto della propria esperienza attraverso la piattaforma dedicata.

Una giuria interna selezionerà sei vincitori sulla base di categorie che spaziano dall'avventura al viaggio di gruppo, dalle esperienze con i club ufficiali fino ai percorsi più lunghi o affrontati in solitaria, oltre a una categoria speciale dedicata ai valori del brand. Ai vincitori sarà assegnato un kit ufficiale Ducati composto da accessori da viaggio e un trofeo personalizzato. L'edizione 2026 introduce inoltre premi esperienziali: tra questi, l'accesso alla Borgo Panigale Experience e un pass Biker valido tre giorni per il World Ducati Week 2026, in programma a Misano dal 3 al 5 luglio, evento centrale delle celebrazioni per i 100 anni della Casa. Le storie selezionate saranno pubblicate sui canali ufficiali Ducati e il concorso, attivo fino al 2 maggio, è aperto a tutti i possessori o ex possessori di Multistrada V4.