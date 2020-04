Ducati e Lego: la Panigale V4 R diventa un modellino da 646 mattoncini. In vendita dal 1 giugno

ROMA – È un modellino composto da 646 mattoncini quello che nasce dalla collaborazione tra Ducati e il Gruppo LEGO. Si tratta della nuovissima Ducati Panigale V4 R, moto che identifica la massima espressione delle Ducati da competizione omologate per l’uso stradale – 221 CV di potenza massima –, nonché eccellenza tecnologica e di design italiano in tutto il mondo.

LEGO® Technic™ Ducati Panigale V4 R misura 32 cm di lunghezza, 16 cm di altezza e 8 cm di larghezza ed è il primo modello di moto nella storia di LEGO® Technic™ a includere un cambio per simulare le diverse velocità e tecniche di guida. Altre caratteristiche di rilievo sono lo sterzo e le sospensioni che conferiscono un movimento realistico, oltre ai freni a disco anteriori e posteriori. Cavalletto, tubo di scarico, cupolino e cruscotto sono i dettagli che rendono questa moto fedele alla versione reale, come sottolinea anche la consueta colorazione rossa.



"La Ducati Panigale V4 R rappresenta l’unione tra un’icona di eleganza e un capolavoro della tecnologia - afferma Aurélien Rouffiange, Senior Designer LEGO Technic - È stato fondamentale replicare più dettagli possibili, catturare le linee e il design unico della rossa di Borgo Panigale, creare per la prima volta in assoluto in ambito motoristico un cambio connesso a un motore V4 cilindri che gira. Credo che cavalcare una moto sia una questione di sensazioni trasmesse dalla strada e dal veicolo. Mi auguro che costruire il modello LEGO® Technic™ Ducati Panigale V4 R trasmetta le stesse emozioni forti. Vorrei che fosse più di un gioco, spero che sia un’esperienza per entrare nel mondo della meccanica, della potenza e della tecnologia. L’inizio di un lungo viaggio, ricco di divertimento ed entusiasmo".

Il modello LEGO® Technic™ Ducati Panigale V4 R è adatto per i fan a partire dai 10 anni e sarà in vendita nei concessionari Ducati, sullo Shop Online Ducati, nei LEGO Store, online su shop.LEGO.com e in tutta la rete di vendita LEGO a partire dal 1 giugno al prezzo di 59,99 euro.