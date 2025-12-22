Ducati, maxifurto di gadget e pezzi di ricambio per un valore di 200mila euro rubati a Borgo Panigale recuperati dai Carabinieri

Pezzi di ricambio e altri accessori per moto da corsa del valore di circa 200.000 euro, destinati ai campionati MotoGp e Superbike e rubati dagli stabilimenti della Ducati di Borgo Panigale, sono stati recuperati dai carabinieri. Dopo la denuncia dei furto, avvenuto lo scorso novembre, le indagini hanno portato a esaminare le immagini di videosorveglianza e a scoprire che il principale sospettato era un uomo che in quel periodo aveva avuto accesso ai magazzini: aveva infatti lavorato per qualche giorno all'interno della struttura per conto di una ditta di impianti elettrici. Si tratta di un 37enne di origine romena, residente a Bologna. La perquisizione domiciliare, fatta dai carabinieri di Borgo Panigale, ha confermato i sospetti, con il ritrovamento della refurtiva: non solo cappellini, giacche e altri gadget, ma anche costosi pezzi di ricambio per moto destinati ai campionati MotoGp e Superbike. L'uomo è stato denunciato per furto aggravato e ricettazione, mentre il materiale è stato sequestrato in attesa di essere restituito alla Ducati.