Ducati MIG-RR, arriva nelle concessionarie la E-MTB di Borgo Panigale

ROMA – Arriva nelle concessionarie la nuova mountain bike a pedalata assistita che Ducati ha presentato nel corso del salone di Eicma, a Milano. Si chiama MIG-RR, è pensata per vivere il fuoristrada su due ruote con il massimo del divertimento e sarà disponibile per test-ride aperti a tutti presso tutti i Dealer ufficiali.

Nello specifico, le Ducati MIG-RR sono disponibili in 136 punti vendita in Italia, Francia, Germania, Spagna, Inghilterra, Svizzera, Austria, Belgio, Olanda, Norvegia, Grecia, Austria, Finlandia, Danimarca, Slovacchia, Polonia, Repubblica Ceca, Slovenia e Ungheria.



La E-MTB di Ducati è pensata per l'enduro, con 170 mm di escursione anteriore e 160 mm posteriore, ed è dotata di componenti di altissima gamma, come il motore Shimano Steps E8000 con batteria da 504 Wh, sospensioni FOX Factory con trattamento Kashima, freni a 4 pistoncini Shimano Saint, cerchi Mavic da 29” all’anteriore e 27,5” al posteriore, manubrio Renthal in carbonio ed una livrea appositamente sviluppata dalla D-Perf di Aldo Drudi.