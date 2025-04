Ducati, il 2026 al via nel segno del fuoristrada. Desmo 450 MX apre la strada delle tassellate

Ducati ha presentato la prima moto da cross della storia della casa di Borgo Panigale. Con il nome di Desmo450 MX, la nuova arrivata nasce dalla sperimentazione e dai test nelle competizioni, destinate ad attingere esperienze e capacità da applicare alle moto di produzione, attingendo anche in questo caso dall'esperienza maturata da Ducati Corse nelle competizioni MotoGP e Superbike. Grazie a questo approccio, Ducati ha realizzato una moto leggera e e che promette di essere affidabile, con motore a distribuzione Desmodromica a elevate prestazioni e una dotazione elettronica da riferimento della categoria. Grazie all'erogazione del suo motore, alla ciclistica e all'elettronica, la due ruote è capace di offrire performance elevate con un ridotto impegno fisico.

La Desmo450 MX è il primo modello di una gamma completa di moto da fuoristrada specialistico, pensata per far entrare la Casa di Borgo Panigale in nuovi mondi e parlare a nuovi motociclisti, per far crescere la comunità dei Ducatisti anche nel fuoristrada. Per prepararsi ad accogliere in famiglia tutti i futuri ducatisti a ruote tassellate, Ducati ha lavorato formando una selezione dei propri concessionari, in un segmento completamente nuovo. «Negli ultimi 18 mesi - ha commentato Claudio Domenicali, amministratori delegato di Ducati - molti mi hanno chiesto perché la Ducati ha deciso di entrare nel mondo del fuoristrada professionale. La risposta è semplice: Ducati è un'azienda sana, che genera risors, e che ha quindi la possibilità di crescere aprendo a una nuova fascia di appassionati». «Ci siamo guardati intorno - ha detto ancora Dominicali - cercando le unicità importanti della nostra cultura aziendale e trovando quella che credo caratterizzi Ducati come forse nessun'altra azienda: la vicinanza fra il mondo delle corse e quello delle moto di serie».

La Desmo450 MX è stata progettata attorno al monocilindrico da 449,6 cm3 con distribuzione Desmodromica e rappresenta un unicum nel panorama del fuoristrada specialistico, offrendo la possibilità di sfruttare maggiormente ogni rapporto, in partenza e fra le curve, grazie ad un'erogazione particolarmente favorevole. Il leggero telaio in alluminio è stato disegnato in modo da avere il minor numero possibile di saldature, a tutto vantaggio della solidità, della leggerezza e rigidezza della struttura. Queste scelte si sono confermate subito vincenti in gara con Alessandro Lupino, che dopo essersi aggiudicato la prima gara del Campionato Italiano MX1 si è laureato campione nazionale. La moto, già ordinabile presso i concessionari selezionati, arriverà presso questi ultimi a partire dal mese di giugno in Europa e successivamente negli Stati Uniti e nel resto del mondo.