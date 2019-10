Ducati, le novità del 2020 all'insegna della sportività. Dalla Streetfighter alla e-bike Scrambler

RIMINI – Ducati, come preannunciato, anticipa Eicma 2019 e svela a Rimini tutte le novità della gamma moto in un evento trasmesso in streaming su tutti i canali social e su Sky. Forse più che gamma moto dovremmo parlare però di gamma due ruote, perché le prime novità a salire sul palco sono le mountain bike a pedalata assistita: quattro modelli, compresa una limited edition, pensati per soddisfare le esigenze sia di un pubblico sportivo che utilizza la bici per fare enduro e sia chi si sposta in città (per questi ultimi è stata presentata la nuova E-Scrambler). I prezzi della gamma e-bike spaziano dai 3.690 euro della nuova Scrambler fino agli 8.890 euro della special edition.



Chiuso il capitolo bici, si passa alle moto. E la prima a salire sul palco è il modello più rappresentativo della gamma, soprattutto dal punto di vista delle vendite. Parliamo della Scrambler, che arriva per il 2020 nella versione Icon Dark, caratterizzata da una colorazione dedicata e da un'elettronica che accoglie il Cornering ABS. Viene proposta a 8.390 euro. Tra le altre "nuove versioni" spiccano anche la nuova variante RED della Diavel e la versione Grand Tour della Multistrada 1260 (con un pack pensato per il turismo).

E veniamo a quelle che rappresentano le vere novità del marchio di Borgo Panigale. Partendo dalla V2, ossia un modello che va a sostituire la vecchia Panigale 959, da cui prende in prestito il propulsore. Che sviluppa sempre una potenza massima di 155 CV e 104 Nm ma guadagna ora l'omologazione Euro5. Dal punto di vista estetico, la V2 è molto simile alla sorella più grande, V4. È una moto compatta e leggera, pensata per chi cerca un mezzo performante ma non estremo, da utilizzare in strada e in pista. Ha un pacchetto elettronico evoluto, con il controllo di trazione di nuova generazione DCT Evo 2 e costa 17.990 euro.



La sorellona maggiore, Panigale V4, si aggiorna per il 2020 con tante piccole novità. Monta innanzitutto di serie una nuova carena con le alette integrate (a 270 km/h c'è un carico aerodinamico di 30 kg). È stata ulteriormente migliorata dal punto di vista dell'aerodinamica e offre un cupolino più protettivo. Migliora, dunque, anche la stabilità. Ma soprattutto cambia il setting generale della moto: è stata rialzata, ha un nuovo baricentro e un nuovo setting delle sospensioni. È stata anche ridotta la coppia nelle prime marce per gestire meglio l'erogazione ed è stato migliorato tutto il pacchetto elettronico. Il tutto con l'obiettivo di rendere la moto più facile e meno "stancante" rispetto al modello precedente. Non subisce variazioni il propulsore, un V4 da 1.103 cc da 214 CV e 12,6 kgm. In questo caso i prezzi partono da 23.490 euro.

L'ultima novità assoluta, ma anche la più importante, è la Streetfighter, una naked ad altissime prestazioni. Di fatto è una V4 spogliata della carena ed equipaggiata con un manubrio alto. Pesa 178 kg a secco e monta il Desmosedici stradale da 1.103 cc da 208 CV (che possono arrivare a 220 cambiando lo scarico e montando un Akrapovic full-racing). Monta delle ali biplano per assicurare maggiore stabilità e adotta tutto il pacchetto elettronico della V4. Ha un'ergonomia pensata per coniugare l'utilizzo sportivo e quello "stradale". Dunque, sella comoda, posizione di guida non troppo estrema. Sarà in vendita a 19.990 euro.