Ducati, nuovo showroom nel cuore di Londra. Mercato britannico della casa cresciuto del 30% nel corso 2021

LONDRA - Una nuova concessionaria nel cuore di Londra, per Ducati che rafforza la sua presenza nel Regno Unito. L’apertura arriva dopo l’aumento del 30% delle vendite dello scorso anno delle bicilindriche di Borgo Panigale ne Regno Unito. Il nuovo venditore della capitale britannica si trova in una posizione centralissima, negli archi ferroviari di Vauxhall. Per garantire una presenza adeguata di Ducati in una città importante come Londra, la casa emiliana ha deciso di girare il nuovo passo a Londra, continuando il processo di espansione globale della rete di vendita del marchio che ha visto l’apertura di 84 nuove concessionarie nel 2021.

Il risultato è uno showroom progettato per offrire la miglior esperienza possibile e al cui interno gli appassionati possono trovare l’intera gamma Ducati e Scrambler , insieme alla collezione di abbigliamento e agli accessori Ducati Performance. Uno staff di esperti è a disposizione di tutti i ducatisti che vogliono scoprire le moto Ducati e Scrambler, mentre un’officina all’avanguardia sul retro del locale ospita un team di tecnici formati direttamente a Borgo Panigale per l’assistenza e le riparazioni. “Sono davvero felice - ha commentato Francesco Milicia, VP Global Sales & After Sales Ducati - di sapere che finalmente abbiamo una vera e propria concessionaria che riflette i nostri valori di style, sophistication, performance e trust nella bellissima capitale britannica.

Londra è una delle metropoli più cosmopolite e di tendenza del mondo, dove lo stile italiano e il marchio Ducati sono da sempre molto apprezzati. Voglio ringraziare Inmoto Enterprises e Mr.Ingignoli per essere partner in questo nuovo grande progetto. Si tratta di una concessionaria moderna e ben posizionata, che sarà sicuramente in grado di offrire un servizio di altissimo livello”. Ducati UK ha aperto la concessionaria in collaborazione con InMoto Enterprises, che ha anche Ducati Croydon nel suo portafoglio. Ducati London si trova all’Arch 70, Albert Embankment, Londra, SE1 7TP.