Ducati Panigale e Streetfighter V2 protagoniste ad EICMA 2024. Nuovo riferimento fra i bicilindrici di Borgo Panigale

Si è aperta una nuova era per le bicilindriche Ducati, che con un nuovo episodio della sua World Première 2025, ha svelato ad EIMA le nuove Panigale e Streetfighter V2, le prime moto della gamma caratterizzate dal nuovo motore Ducati V2. Panigale V2 e il nuovo Streetfighter V2 sono le più leggere di sempre e sono state concepite per essere performanti e divertenti tanto in pista come su strada. A dettare la linea, il DNA delle sportive Ducati abbinato a un approccio progettuale completamente nuovo incentrato e sul motore Ducati V2, nuovo riferimento per compattezza e leggerezza fra i bicilindrici di Borgo Panigale.

La Ducati Panigale V2 segna anche un passaggio importante nella storia delle bicilindriche sportive di Borgo Panigale, perché per la prima volta è stata disegnata partendo da un foglio bianco, e non adottando semplicemente il motore con cilindrata ridotta. È una moto che raccoglie la tradizione di modelli come la 748, la 848 e la 959, di cui mantiene l'animo sportivo, aggiungendo però grande facilità di guida e godibilità su strada. Tra le caratteristiche principali, leggerezza, intuitività, ridotto impegno fisico e psicologico, una curva d'erogazione generosa ai bassi con un allungo da sportiva in alto, oltre ad uno stile e a una dotazione tecnica da vera Ducati.

Il design della Panigale V2 si ispira a quello della Panigale V4, definendo una sportiva dal carattere determinato e al tempo stesso elegante, con le tipiche linee tese e pulite di Ducati ad innestarsi sulle superfici curate e raffinate della sua carenatura. Il frontale è caratterizzato da un marcato richiamo alla Panigale V4. È infatti caratterizzato dal proiettore Full-LED con doppio DRL che le conferisce lo stesso 'sguardo'. Anche la coda ha ricevuto un trattamento stilistico ispirato dalla 'sorella maggiore' e si innesta sul serbatoio senza soluzione di continuità. Ducati ha invece applicato la sua 'Fight Formula' alla Panigale più leggera di sempre per realizzare lo Streetfighter più leggero di sempre, ovvero il nuovo Streetfighter V2, una naked pensata per essere divertente su strada e performante in circuito.

La formula è semplice, con motore da 890 cc, ciclistica della Panigale V2, 175 kg di peso, manubrio largo e alto e nessuna carenatura a fare da filtro fra il pilota e le emozioni della guida. Il nuovo V2 è lo Streetfighter più leggero mai creato da Ducati (-18 kg rispetto al modello precedente) grazie a una ciclistica basata sul leggerissimo telaio monoscocca e al nuovo motore V2 di 90°. Per le nuove Panigale e Streetfighter V2 sono disponibili diversi accessori per aumentare l'efficacia in pista oppure renderle più versatili nell'uso stradale.

Per la Panigale è disponibile anche un pacchetto dedicato alla pista composto da scarico e parte bassa della carenatura racing, ammortizzatore di sterzo Öhlins, pedane regolabili con paratacchi in carbonio e semimanubri ribassati, cover per frizione e generatore e tappi per la rimozione di specchi e targa. La nuova Panigale arriverà nelle concessionarie nelle versioni V2 e V2 S a fine gennaio 2025, nella sola livrea Ducati Red, mentre il nuovo Streetfighter V2 sarà disponibile a partire da fine marzo 2025. Panigale e Streetfighter V2 saranno proposti in configurazione biposto, mentre le versioni V2 S saranno invece disponibili in configurazione monoposto con kit passeggero offerto come accessorio. Tutte sono acquistabili anche nella versione da 35 kW per i motociclisti con patente A2.