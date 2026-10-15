Ducati Panigale V4 2027, evoluzione a 360°: la superbike migliora potenza, velocità in pista ed è anche Factory Made

È un aggiornamento che profuma di performance quello che Ducati ha dedicato alla Panigale V4 per il Model Year 2027, con una serie di interventi mirati a migliorare le prestazioni in pista e rendere la guida al limite più efficace e intuitiva. Il risultato, secondo i test condotti sul circuito di Vallelunga, è un miglioramento medio di quattro decimi al giro rispetto al modello precedente. Le novità riguardano motore, aerodinamica, ciclistica ed elettronica, con soluzioni sviluppate anche sulla base dell'esperienza maturata nelle competizioni.

Il cuore pulsante della nuova Panigale V4 S rimane il Desmosedici Stradale da 1.103 cmü, che nella configurazione omologata Euro 5+ raggiunge ora 218 CV, due in più rispetto al modello precedente, con una coppia massima di 120,6 Nm a 11.000 giri/min. Gli interventi comprendono un impianto di scarico rivisto, una presa d'aria maggiorata e un circuito di lubrificazione ricalibrato per ridurre gli assorbimenti. La maggiore portata d'aria, pari allo 0,6% a 300 km/h, contribuisce a migliorare il rendimento agli alti regimi. La potenza aggiuntiva si concentra soprattutto tra 12.000 e 14.000 giri/min, con un incremento di 3,5 CV a 13.000 giri.

Ducati ha inoltre adottato una rapportatura finale più lunga, passando da 16/41 a 17/42, e portato il limitatore a 15.000 giri/min dalla seconda alla quinta marcia, come già avveniva in sesta. La soluzione consente di sfruttare più a lungo il rapporto ottimale, aumentare la velocità massima e ridurre i cambi marcia: a Vallelunga ne servono due in meno per completare un giro. Per chi cerca prestazioni ancora più vicine a quelle di una moto da competizione, è disponibile il nuovo scarico completo Akrapovič Full Racing Exhaust PRO, che aggiunge 11 CV e 7 Nm di coppia, riducendo contemporaneamente il peso di 6,6 kg.

La maggiore resistenza aerodinamica introdotta dalla presa d'aria viene compensata dal nuovo profilo delle ali, con endplate maggiorate. Sul fronte ciclistico, l'intervento principale riguarda il Front Frame, la cui rigidezza laterale è stata ridotta del 12%. L'obiettivo è migliorare il contatto del pneumatico anteriore con l'asfalto alle inclinazioni più elevate, aumentando il grip e la precisione in inserimento. La moto può così mantenere una maggiore velocità in percorrenza e anticipare l'apertura del gas in uscita di curva.

La nuova rapportatura contribuisce inoltre a ridurre di 8 mm l'interasse, rendendo la V4 S più agile nei cambi di direzione. La versione S introduce anche semimanubri regolabili per l'impiego in circuito. Sollevandoli di 10 mm si ottiene una posizione più rialzata, che migliora la leva sullo sterzo e riduce l'impegno fisico nelle frenate più intense e nei rapidi cambi di direzione.

La dotazione ciclistica comprende sospensioni Öhlins con controllo elettronico Smart EC 3.0, cerchi forgiati in alluminio e impianto frenante con pinze monoblocco Brembo Hypure. Importanti aggiornamenti interessano anche l'elettronica. Il nuovo Dynamic Engine Brake sostituisce il precedente Engine Brake Control e utilizza l'algoritmo Ducati Vehicle Observer per modulare il freno motore in funzione del carico effettivo sul pneumatico posteriore. Il sistema punta a rendere più prevedibile il comportamento in ingresso curva e ad aumentare la stabilità durante la frenata a moto inclinata.

A questo si affianca il Race Brake Control, che aumenta il contributo della ruota posteriore nella decelerazione per sfruttare meglio il grip disponibile. Le due strategie lavorano insieme per consentire staccate più ritardate, mantenere maggiore velocità in ingresso e impostare traiettorie più strette. Per l'utilizzo stradale, invece, il Model Year 2027 introduce il Vehicle Hold Control, che facilita le partenze in salita, e il cruise control di serie. Per la prima volta, la Panigale V4 S entra inoltre nel programma Ducati Factory Made, che consente di configurare la moto direttamente in fabbrica. Sono disponibili undici colorazioni, comprese cinque proposte provenienti dal programma Ad Personam di Automobili Lamborghini, oltre alle livree Corse e Performance. La Panigale V4 MY27 sarà disponibile nelle concessionarie europee Ducati a partire da dicembre 2026.