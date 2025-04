Ducati Panigale V4 Lamborghini, svelata in occasione della Design Week 2025 l’esclusiva due ruote ispirata alla Revuelto

MILANO – Tra design e performance. Ducati e Lamborghini hanno svelato il terzo capitolo di una collaborazione che continua a far battere forte il cuore degli appassionati. In occasione della Milano Design Week, al Teatro Alcione palcoscenico scelto per l’evento “The Art of Unexpected”, è stata presentata la Ducati Panigale V4 Lamborghini: più di una semplice moto, ma una vera opera d’arte su ruote in grado di fondere perfettamente l’anima dei due marchi.

Quando si parla di Ducati e Lamborghini si evocano due icone assolute della Motorvalley, in grado di incarnare la cultura della velocità e del design spinto ai limiti dell’immaginazione. Entrambi espressione dell’eccellenza italiana, condividono una visione in cui tecnologia, prestazioni e stile si intrecciano senza compromessi. E in questa nuova creazione si percepisce chiaramente l’eco della Lamborghini Revuelto, la prima HPEV (High Performance Electrified Vehicle) della Casa di Sant’Agata Bolognese, che ha rivoluzionato il concetto stesso di hypercar.

La Panigale V4 Lamborghini parte dalla base tecnica della nuova V4 S Ducati, un progetto già di per sé all’avanguardia, profondamente rivisto in ogni dettaglio per ottenere il massimo in termini di aerodinamica, ciclistica e dotazione elettronica. È su questo telaio di eccellenza che si innestano stilemi e suggestioni ispirate alla Revuelto: una sinergia evidente nella livrea, nei cerchi, nelle linee del codino e nelle ali, che reinterpretano il linguaggio visivo Lamborghini con l’inconfondibile tocco Ducati.

Stephan Winkelmann, Presidente e Amministratore Delegato di Lamborghini, ha dichiarato: «Quando due design inconfondibili come quelli di Lamborghini e Ducati si incontrano, non può che nascere un progetto di successo. Con questa collaborazione, Ducati ha saputo interpretare e tradurre lo spirito di sportività estrema ed esclusività della Revuelto riprendendo, sulla moto, dettagli ed elementi identificativi del nostro DNA stilistico, dando vita a un oggetto unico che unisce performance, emozione e carattere in puro stile Lamborghini».

A rendere ancora più unica questa Panigale ci pensa la fibra di carbonio a vista, lavorata secondo criteri artigianali di altissimo livello, e il colore Verde Scandal abbinato a tonalità come Grigio Telesto e Grigio Acheso, che evocano immediatamente il mondo Lamborghini. Persino la trama “a lisca di pesce” ottenuta nel punto di simmetria delle carene è un esempio di quanto questo progetto sia frutto di una manifattura quasi sartoriale, pensata per colpire sia l’occhio che soprattutto l’anima.

La dotazione tecnica non è da meno. Il motore Desmosedici Stradale, unito ad un silenziatore Akrapovič in titanio con fondelli in carbonio e una calibrazione dedicata, sprigiona 218,5 Cv. Il peso ridotto a 185 kg, grazie all’utilizzo estensivo della fibra di carbonio e allo scarico in titanio, porta il rapporto potenza-peso a un impressionante 1,18 Cv/kg. La V4 Lamborghini non è solo la più potente, ma anche la più leggera della famiglia Panigale.

Claudio Domenicali, Amministratore Delegato Ducati, ha sintetizzato il senso di questa creazione con le seguenti parole: «Abbiamo deciso di ispirare la Panigale V4 Lamborghini alla Revuelto e associare così i modelli più esclusivi e rappresentativi delle due aziende. Questa scelta conferma il nostro desiderio costante di offrire agli appassionati veri e propri oggetti da collezione di straordinaria bellezza e in grado di regalare le più forti emozioni di guida».

Limitata a soli 630 esemplari, la Panigale V4 Lamborghini è destinata a diventare un’icona da collezione. La cura per l’esclusività si riflette anche negli accessori forniti: frizione a secco, pedane regolabili, leve e contrappesi in alluminio dal pieno, kit racing completo per l’uso in pista. E poi ci sono i dettagli che fanno la differenza: la placca motore con il nome Desmosedici Stradale, la piastra di sterzo numerata, la chiave con mostrina incisa al laser, fino al cruscotto che, all’accensione, saluta il pilota con un’animazione personalizzata.

Ogni moto è corredata da un certificato di autenticità, un telo coprimoto abbinato alla livrea e una cassa in legno personalizzata che ne custodisce l’essenza, come si farebbe con un’opera d’arte. Ducati e Lamborghini, insieme, hanno scritto un nuovo capitolo nella storia del design e della performance. E se la Revuelto rappresenta il futuro elettrificato delle vetture supersportive, la Panigale V4 Lamborghini ne è la perfetta incarnazione a due ruote, con lo stesso spirito estremo, la medesima esclusività e lo stesso desiderio di stupire.