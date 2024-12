Ducati Panigale V4 Tricolore è un tributo al made in Italy. Svelata a Miami è ultima novità a tiratura limitata

E' un vero e proprio omaggio al Made in Italy e alla storia Ducati, la nuova Panigale V4 Tricolore che la casa di Borgo Panigale ha svelato con un evento fuorisalone, organizzato con la partecipazione del partner Eataly, alla settimana di Art Basel a Miami Beach . L'esemplare da collezione, realizzato in soli 1.000 esemplari numerati, reinterpreta la livrea nata per la 750 F1 del 1984, ovvero la moto che ha dato inizio, quarant'anni fa, alla storia delle supersportive moderne di Borgo Panigale. La livrea Tricolore, negli anni successivi è stata utilizzata per le versioni più prestigiose delle diverse generazioni di Superbike Ducati, compresa la prima 851 Desmoquattro del 1988. La Panigale V4 Tricolore è per Ducati anche l'ultima novità che viene annunciata nel 2024, anno nel quale la casa di Borgo Panigale ha conquistato per la terza volta consecutiva il titolo Piloti e Costruttori in MotoGP, con diciannove vittorie su venti Gran Premi. A questo si aggiungono il titolo mondiale Costruttori in Superbike, quello Piloti in Supersport e il titolo italiano al debutto con la 450 MX nell'Italiano Motocross.

All'anteprima mondiale di Miami hanno presenziato il vice president global sales Francesco Milicia ed il direttore strategy & centro stile Andrea Ferraresi. «A Miami e ad Art Basel in particolare - ha detto Ferraresi - ci sentiamo a casa. Ducati è l'unico brand motociclistico in grado non solo di coniugare tecnologia sofisticata e bellezza sensuale, ma anche di uscire dagli schemi tipici delle livree sportive per creare opere d'arte, utilizzando la moto come una tela». La Panigale V4 Tricolore, disegnata da Drudi Performance e dal Centro Stile Ducati, nasce sulla base della nuova Panigale V4. La sua livrea bianca, rossa e verde, per la prima volta proposta sulla moto in versione asimmetrica, celebra i colori della bandiera italiana unendoli al bianco e nero della bandiera a scacchi, simbolo di vittoria. Per la prima volta nella storia Ducati, una Tricolore è arricchita da una dotazione tecnica di serie che ne migliora le performance in pista, rendendola ancora più unica. La Panigale V4 Tricolore è infatti equipaggiata con cerchi in fibra di carbonio a cinque razze che riducono il peso di 0.950 kg rispetto ai forgiati della Panigale V4 S.

La Panigale V4 Tricolore è inoltre la prima moto di produzione al mondo ad essere dotata dell'impianto frenante anteriore Front Brake Pro, composto da due dischi Brembo T-Drive alettati da 338,5 mm di diametro e 6,2 mm di spessore, che aumentano la potenza frenante e la costanza delle prestazioni. Corredata dal certificato di autenticità e dal telo coprimoto dedicato, la Tricolore verrà consegnata in una speciale scatola personalizzata e realizzata in abbinamento con la livrea. Il numero dell'esemplare è riportato anche sulla mostrina in alluminio della chiave di accensione.