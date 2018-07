Ducati, per partecipare alla WDW dalla Cina a Misano con Multistrada 1200. Percorsi 7.575 km in 7 giorni

BORGO PANIGALE - Dalla Cina con furore, in sella a una Multistrada 1200, per partecipare a Misano Adriatico alla Ducati World Week 2018, Ken Lu e Lv Fei hanno percorso con le loro Rosse 7.575 km in sette giorni. Partiti da Xinjiang, i due hanno attraversato dieci Paesi prima di fare tappa a Borgo Panigale, dove sono stati accolti dall'amministratore delegato dell'azienda italiana, Claudio Domenicali, e dove hanno visitato la fabbrica e il museo della Casa. Lv Fei, fondatore e CEO della Beijing Motorway e Ken Lu, responsabile vendite di Ducati Cina, sono poi ripartiti alla volta del circuito romagnolo intitolato a Marco Simoncelli, per partecipare alla maxi kermesse annuale, in programma quest'anno dal 20 al 22 luglio.

«La Multistrada 1200 Enduro è la moto perfetta per compiere un'impresa di questo tipo - ha detto Lv Fei al termine del viaggio - il capiente serbatoio permette di avere una grande autonomia, l'ergonomia è perfetta e, anche se guidi per molte ore, non ti stanchi, è assolutamente affidabile e ha un motore incredibile che ci ha permesso di tenere medie da record, superando in alcuni tratti i 250 km/h, per arrivare in Italia in soli 7 giorni".

Intanto da Ducati hanno confermato Nina Zilli come protagonista musicale dell'edizione 2018 della WDW: la cantante si esibirà a Riccione, sul palco allestito a piazzale Roma, in un concerto gratuito nella serata di sabato 21 luglio. Sarà questo il momento clou della «Sound of Passion Night» che, a partire dalle 21.30, vedrà sfilare sotto i riflettori i piloti e i dirigenti della Casa di Borgo Panigale. Altro momento imperdibile della manifestazione sarà la parata in moto delle migliaia di partecipanti al raduno che partirà venerdì 20 luglio dal circuito, alle 19.45, per raggiungere il lungomare di Rimini. I biglietti e il programma completo della WDW 2018 sono disponibili sul sito wdw.ducati.it.