Ducati protagonista ad Eicma 2024 tra modelli storici e novità di prodotto: dalla 916 alla Panigale V2

E' una gamma 2025 che si è arricchita delle nuove Panigale V2 e Streetfighter V2, quella che Ducati espone in questi giorni al padiglione 15 di Eicma 2024. Protagoniste dello stand sono le due novità equipaggiate con il nuovo motore Ducati V2, presentate con il sesto episodio della Ducati World Première 2025. La nuova Panigale V2 è la Panigale più leggera di sempre e segna un nuovo, storico capitolo della storia delle sportive medie Ducati, mentre lo Streetfighter V2 2025 ne trasferisce i concetti in chiave naked grazie alla Fight Formula. La nuova Panigale V4 è presente allo stand Ducati con le versioni V4, V4 S e una performante versione allestita per l'uso in pista. La famiglia Multistrada, recente protagonista del lancio internazionale, è presente ad EICMA con i modelli V4 e V4 S, che diventano ancora più performanti.

Nello spazio dedicato a Scrambler, il pubblico può vedere per la prima volta dal vivo le nuove Icon Dark, Full Throttle e soprattutto la Scrambler 10° Anniversario Rizoma Edition, una moto da collezione realizzata in collaborazione con Rizoma, valorizzata dai dettagli in Metal Rose e prodotta in 500 esemplari numerati. Sullo stand sono presenti anche la famiglia Hypermotard, oltre a Diavel V4, eletto 'Best of the best' nel contesto del Red Dot Award 2024, oltre al Monster, sia in versione standard che SP.

Per tutta la durata della manifestazione, nella mostra 'EICMA: 110 anni di design a due ruote', allestita presso l'ingresso della porta sud, il pubblico potrà ammirare una Ducati 916, che proprio nel 2024 ha celebrato il suo trentennale, un Monster 900 e una Superleggera V4.