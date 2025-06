Ducati protagonista al Motor Valley Fest all'insegna del Made in Italy

È iniziata la settima edizione del Motor Valley Fest, festival a cielo aperto che, dal 5 all'8 giugno animerà Modena, con una celebrazione dell'eccellenza motoristica dell'Emilia-Romagna e del patrimonio della Terra dei Motori, con Ducati tra i protagonisti. Quattro giorni ricchi di appuntamenti, tra incontri, talk, esposizioni e sfilate di auto e moto, accompagnati da eventi culturali e celebrazioni del territorio. Non solo spettacolo, ma anche un'opportunità concreta di confronto e collaborazione tra imprese, istituzioni e mondo accademico. Insieme alle altre eccellenze del territorio della Motor Valley e del panorama nazionale, Ducati si conferma ancora una volta punto di riferimento per il mondo delle due ruote.

Nel cuore di Modena, in Piazza Roma, gli appassionati potranno ammirare tre modelli da collezione, in edizione limitata, che raccontano l'eccellenza e lo spirito italiano della casa motociclistica. In particolare, il racconto Ducati sarà rappresentato da Panigale V4 Tricolore, Panigale V4 Tricolore Italia e dalla nuovissima Panigale V4 Lamborghini, un progetto nato dall'incontro tra due icone del made in Italy radicate nella Terra dei Motori. La presenza di Ducati al Motor Valley Fest si articola anche attraverso il ricco programma di tavole rotonde e incontri tematici, che vedranno protagonisti alcuni volti della Casa di Borgo Panigale. Per coloro che non riusciranno a partecipare di persona, alcuni appuntamenti saranno trasmessi in diretta streaming sul canale YouTube dell'evento.