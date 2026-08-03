Ducati riporta la DRE Academy a Misano. Il 22 e 23 settembre due giornate in pista con la Panigale V4 R

Ducati riporta la DRE Academy al Misano World Circuit Marco Simoncelli, dove il 22 e 23 settembre andranno in scena due giornate dedicate alla formazione e alla guida in pista. L'iniziativa, che da oltre vent'anni rappresenta uno dei principali programmi di guida sportiva della casa di Borgo Panigale, consentirà agli appassionati di perfezionare la propria tecnica in sella alle supersportive della gamma Panigale, affiancati da istruttori provenienti dal mondo della MotoGP e della Superbike. L'edizione 2026 propone un'offerta articolata su quattro livelli, Evo, Evo2, Master e One-to-One, pensati per piloti con differenti gradi di esperienza nella guida in circuito.

Protagonista sarà la famiglia Panigale. La Panigale V2 S sarà utilizzata nei corsi Evo ed Evo2, mentre la Panigale V4 S accompagnerà gli allievi del corso Master. La novità più significativa riguarda però i programmi One-to-One, che introducono la possibilità di scendere in pista con la nuova Panigale V4 R, la supersportiva derivata dall'esperienza maturata da Ducati nelle competizioni internazionali. Il corso individuale è pensato per offrire un'esperienza di livello professionale. Ogni partecipante dispone infatti di un istruttore dedicato, una postazione personale nel box e accesso libero alla pista durante la giornata.

Al termine di ogni turno vengono analizzati dati telemetrici e immagini registrate dalle action camera per valutare traiettorie, frenate e punti di accelerazione, consentendo un percorso di apprendimento altamente personalizzato. L'attività didattica prevede anche sessioni in pista come passeggeri degli istruttori, per osservare direttamente traiettorie, punti di frenata e tecniche di guida. Il team della DRE Academy comprende piloti come Michele Pirro, Karel Abraham, Lorenzo Zanetti, Samuele Cavalieri, Franco Battaini e Davide Stirpe, coordinati dal direttore tecnico Dario Marchetti.