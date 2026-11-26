Sul tracciato Ricardo Tormo di Valencia, la pista che ha consacrato il binomio Bagnaia – Ducati, si chiude un capitolo storico per il motociclismo e per Borgo Panigale. Con il comunicato «Una storia per (veri) sognatori: Pecco, da rookie a leggenda!», Ducati Media House ripercorre il legame tra Francesco Bagnaia e la Rossa, iniziato nel 2019 e trasformatosi in uno dei cicli più vincenti della MotoGP moderna.

Dal sogno d’infanzia al titolo mondiale. La storia raccontata da Ducati parte da lontano: dal bambino appassionato al rombo della moto dello zio e affascinato dalla Rossa, che dopo essersi messo in luce in Moto3 e Moto2 è approdato in MotoGP nel 2019 come esordiente, portando poi sul cupolino della Desmosedici GP il numero 1. Un percorso segnato da crescita continua, fiducia reciproca e momenti complessi affrontati insieme alla squadra, ma soprattutto da successi che hanno riportato il titolo iridato Piloti a Borgo Panigale nel 2022 — quindici anni dopo l’ultima volta — prima del bis del 2023.

«Quando abbiamo deciso di puntare su Pecco, ancora giovanissimo, stavamo costruendo le basi di quello che sarebbe diventato il progetto MotoGP più vincente della storia di Ducati. Credevamo fortemente nel suo talento e nella possibilità di crescere insieme, ma non immaginavamo la portata dei successi che ci aspettavano. Nel 2022, già alla sua seconda stagione con il Ducati Lenovo Team, abbiamo realizzato il sogno di riportare il titolo Piloti a Borgo Panigale dopo 15 anni, dando inizio a un ciclo vincente senza precedenti nella storia della nostra Azienda e nell'era moderna della MotoGP», ha dichiarato Claudio Domenicali, ceo di Ducati Motor Holding.

Le parole di Domenicali e Dall’Igna: oltre i trofei, il legame umano. Nel saluto di fine ciclo, sia il vertice aziendale sia la guida tecnica di Ducati Corse hanno voluto evidenziare il valore delle relazioni e della crescita condivisa al di là dei risultati in pista. Domenicali ha sottolineato come il rapporto costruito con Bagnaia vada oltre i traguardi agonistici, ricordando la passione d’infanzia del pilota per il marchio e precisando che le difficoltà delle ultime due stagioni non intaccano il percorso compiuto né la stima e l’affetto nei suoi confronti, con Borgo Panigale che resterà sempre «casa sua».

Sulla stessa linea Luigi Dall’Igna, general manager di Ducati Corse: «Quando penso a Pecco, la prima immagine che mi viene in mente non è una vittoria, un titolo o un record. Penso al ragazzo che è arrivato in Ducati con grande talento, ma soprattutto con una straordinaria voglia di imparare, crescere e costruire qualcosa di importante insieme a noi. In questi anni abbiamo condiviso un percorso incredibile, fatto di lavoro quotidiano, sacrifici, momenti difficili e soddisfazioni immense. Abbiamo vissuto emozioni che porterò sempre con me».

I numeri e le tappe dell’«Era Rossa» di Bagnaia in Ducati. Il bilancio statistico diffuso da Ducati racchiude otto stagioni in MotoGP con i colori del marchio (due con Ducati Pramac Racing e sei con il Ducati Lenovo Team):

Presenze e stagioni: 149 partenze in sella alla Desmosedici GP (record assoluto per Ducati) in 8 stagioni in MotoGP

Titoli e piazzamenti: 2 titoli mondiali (2022 e 2023) e 2 titoli di vice campione del mondo (2021 e 2024)

Palmarès in gara: 31 vittorie in MotoGP (pilota più vincente finora con la Desmosedici GP), 63 podi, 28 pole position, 23 giri veloci e 14 vittorie Sprint

Prime volte con Ducati: debutto al GP del Qatar 2019, primo podio al GP di San Marino 2020, prima pole al GP del Qatar 2021, prima vittoria al GP d’Aragona 2021 e primo titolo iridato al GP di Valencia 2022