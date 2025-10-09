Ducati e Siemens prolungano la partnership tecnica. Altri 2 anni insieme per implementare ricerca e sviluppo

Un binomio che funziona e che continuerà per almeno altri due anni. Ducati Motor Holding e Siemens Digital Industries Software hanno annunciato il rinnovo per i prossimi 24 mesi della partnership tecnica che lega le due aziende, con l'obiettivo di rafforzare la collaborazione in ambito ricerca e sviluppo e accelerare i processi di innovazione attraverso la piattaforma Siemens Xcelerator. La cooperazione tra Ducati e Siemens ha già permesso alla casa di Borgo Panigale di migliorare efficienza e velocità nello sviluppo dei prototipi, con ricadute dirette sulle prestazioni in pista e sulla produzione di serie. Grazie agli strumenti digitali del pacchetto Xcelerator, tra cui Teamcenter, NX, Polarion, Simcenter e Fibersim, Ducati è in grado di integrare progettazione, simulazione e produzione in un unico ecosistema digitale.

«La nostra partnership con Siemens - ha dichiarato Massimiliano Bertei, Cto di Ducati Motor Holding - non solo ci ha aiutato ad affrontare le sfide attuali, ma ci ha anche posizionato per affrontare quelle future, sia in pista che sul mercato globale. Durante i weekend di gara possiamo progettare in remoto nuovi componenti, inviati poi in pista e realizzati con stampa 3D». L'integrazione delle soluzioni Siemens consente oggi ai team di ingegneria meccanica, elettronica e software di Ducati di lavorare in un ambiente condiviso, riducendo i tempi di sviluppo e facilitando la convergenza tra il mondo delle corse e quello delle moto stradali.