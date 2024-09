Ducati, Sofia Goggia sceglie le due ruote di Scrambler Icon: «La utilizzerò per muovermi in agilità e con stile in città»

La sciatrice azzurra Sofia Goggia entra nella “famiglia” Ducati e sceglie uno Scrambler Icon. Quella tra Sofia Goggia, tra le altre cose medaglia d'oro e argento olimpico, due medaglie mondiali e quattro Coppe del Mondo di discesa libera, e Scrambler, è stato incontro all'insegna dei valori di gioia, libertà e self-expression, dei qualil'atleta bergamasca si fa ambasciatrice. «Sono appassionata delle due ruote sin da bambina - ha raccontato Sofia Goggia - e lo Scrambler Icon è una moto che rispecchia la mia personalità. La utilizzerò per muovermi in agilità e con stile in città. Ringrazio Ducati per questa bellissima partnership che mi rende orgogliosa».

In particolare, a determinare la scelta dell'atleta, è stata l'estetica e lo stile della 'Next-Gen Scrambler' che vanno incontro all'esigenza di riempire con adrenalina e nuove emozioni anche le giornate in cui l'atleta azzurra si può prendere una pausa dalle competizioni, dagli allenamenti e dai numerosi impegni. Il motore Desmodue della nuova generazione Scrambler è in grado di assecondare la passione per la velocità e allo stesso tempo questo modello coniuga divertimento, accessibilità e la possibilità di contare su tecnologie volte alla sicurezza, come l'ABS Cornering, per una guida senza pensieri.