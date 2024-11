Streetfighter V4 è la nuda votata alla fight formula. Protagonista del nuovo episodio della Ducati World Première

Con un nuovo episodio della Ducati World Première, la casa di Borgo Panigale ha svelato il nuovo Streetfighter V4, ovvero la moto che nasce dall'applicazione della Fight Formula sulla nuova Panigale V4 che alza l'asticella in termini performance e comfort del pilota nell'impiego stradale. Il nuovo Streetfighter V4 è la superbike Ducati più veloce e sofisticata di sempre spogliata delle carene, con un manubrio alto e largo, 189 kg di peso, motore Desmosedici Stradale da 214 CV, ali biplano e un pacchetto elettronico unico al mondo. La derivazione dalla Panigale V4 è oggi più diretta che mai, visto che il motore è nella stessa configurazione e la differenza di due cavalli è dovuta a differenze nell'aspirazione. Lo stesso vale per le soluzioni ciclistiche ed elettroniche. Per la prima volta, Ducati ha infatti scelto di trasferire tecnologia e prestazioni della Panigale V4 su una naked, creando una moto che unisce il meglio dei due mondi.

Il rapporto peso/potenza è di 1,13 CV/Kg ed è stato ottenuto da un motore più leggero e potente (+6 CV), omologato Euro5+, unito alle evoluzioni elettroniche e ciclistiche come il DVO, le sospensioni Öhlins SmartEC3.0 e il nuovo sistema frenante Race eCBS, rendono lo Streetfighter V4 ancora più efficace nella guida in pista. Il divertimento su strada è assicurato e al tempo stesso il comfort è superiore nella guida di tutti i giorni, grazie al range di tarature più ampio garantito dalle sospensioni, a una ciclistica più rigorosa che offre al pilota maggiore feeling e facilità di guida e a una rumorosità di scarico più contenuta ma al contempo in grado di dare grande carattere alla moto. Sotto la sella batte il motore che deriva da quello della Panigale V4, con un legame ancora più diretto rispetto al modello precedente. Il Desmosedici Stradale è strettamente derivato da quello delle MotoGP Ducati, con il quale condivide numerose scelte tecniche, a cominciare dall'architettura.

Sul fronte del design, il nuovo Streetfighter V4 mantiene lil DNA Streetfighter e la sua natura di Panigale spogliata della carenatura. Con proporzioni e distribuzioni dei volumi equilibrate fra avantreno e retrotreno, lo Streetfighter V4 ha linee puntate sull'anteriore che fanno sembrare la moto pronta a proiettarsi verso la curva successiva. Il proiettore anteriore full-LED, completamente nuovo, valorizza poi il volto aggressivo del nuovo Streetfighter, mantenendone la tradizionale firma luminosa. Al posteriore, il gruppo ottico full-LED è diviso funzionalmente in due parti, generando quella doppia C che caratterizza le Ducati più sportive. Il nuovo Streetfighter V4, disponibile nelle versioni V4 e V4 S, caratterizzata da sospensioni e ammortizzatore di sterzo Öhlins, cerchi forgiati e batteria al litio, arriverà nelle concessionarie a marzo 2025. Entrambe le versioni sono proposte in configurazione monoposto, con kit passeggero disponibile come accessorio.