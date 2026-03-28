Ducati Superleggera V4 Centenario: 247 cv e tecnologia da MotoGP per la moto più estrema di sempre

BORGO PANIGALE – Nell’anno del centenario dalla sua fondazione, Ducati ha deciso di celebrare questa ricorrenza in un modo unico. Restando fedele alla propria storia, la Casa motociclistica emiliana ha spinto ancora più in là l’asticella realizzando qualcosa di unico e finora mai visto. Nasce così la nuova Ducati Superleggera V4 Centenario, una moto che prendendo ispirazione dalla MotoGP va oltre ogni limite ingegneristico.

“I limiti non sono un ostacolo, ma un punto di partenza”. Una frase che sintetizza perfettamente il DNA Ducati e che trova nella Superleggera la sua espressione più pura. Si tratta di un’opera ingegneristica concepita senza compromessi, dove ogni soluzione tecnica nasce con l’obiettivo di superare ogni riferimento precedente. Unica nel suo genere e per pochissimi fortunati, la nuova Superleggera V4 Centenario è prodotta in soli 500 esemplari numerati.

Il dato più impressionante è forse quello relativo al rapporto peso/potenza, che con 1,48 cv/kg stabilisce un nuovo riferimento assoluto nel panorama delle moto omologate. Il peso si ferma a 173 kg a secco, che diventano addirittura 167 kg con il kit racing incluso, mentre la potenza raggiunge i 228 cv, destinati a salire fino a 247 cv in configurazione pista. Numeri che avvicinano questa moto più a un prototipo da competizione che a un veicolo stradale.

Il cuore del progetto è il nuovo Desmosedici Stradale R 1100, evoluzione specifica sviluppata per questa applicazione. L’aumento della cilindrata a 1.103 cc, ottenuto tramite l’allungamento della corsa, consente di migliorare la coppia ai medi regimi senza sacrificare l’allungo mantenendo, così, intatto il carattere racing del propulsore. Il lavoro di alleggerimento è maniacale: bielle e viteria in titanio, pistoni ottimizzati e un albero motore con inserti in tungsteno contribuiscono a rendere il motore più reattivo e pronto a salire di giri.

Ma è nella ciclistica che la Superleggera V4 Centenario compie un ulteriore salto evolutivo. L’intera struttura - telaio, forcellone, telaietti e ruote - è realizzata in fibra di carbonio, una scelta radicale che deriva direttamente dall’esperienza maturata in MotoGP. Il Front Frame è più leggero del 17% rispetto alla Panigale V4, mentre il forcellone riduce il peso del 21% mantenendo la stessa rigidità. Ogni componente è sottoposto a controlli non distruttivi di livello aerospaziale, a testimonianza di un approccio ingegneristico senza compromessi.

Tra le innovazioni più significative spicca l’impianto frenante, una vera rivoluzione per il mondo delle moto di serie. La Superleggera V4 Centenario è infatti la prima moto omologata al mondo a utilizzare dischi in carbonio ceramico. Questa soluzione, derivata direttamente dalle competizioni, consente di ottenere la stessa potenza frenante dei dischi in acciaio con una riduzione di peso significativa e un calo dell’inerzia fino al 40%. Il risultato è una moto più agile, più precisa e più efficace nelle fasi di ingresso curva, anche nelle condizioni più estreme.

Allo stesso modo, le sospensioni rappresentano un altro primato assoluto. La forcella Öhlins NPX 25/30 Carbon con foderi in fibra di carbonio introduce una tecnologia mai vista su una moto stradale, mentre al posteriore l’ammortizzatore TTX36 GP LW utilizza soluzioni direttamente derivate dalla MotoGP. L’obiettivo è chiaro: portare nelle mani degli appassionati una dinamica di guida il più possibile vicina a quella dei piloti professionisti.

L’aerodinamica gioca un ruolo altrettanto fondamentale. Le ali ad alta efficienza e i “corner sidepods”, derivati dalla Ducati Panigale V4 R, generano deportanza anche ad angoli di piega elevati, creando un effetto suolo che aumenta il grip e consente velocità di percorrenza decisamente più elevate. La carenatura interamente in fibra di carbonio, lasciata parzialmente a vista, sottolinea ulteriormente la natura tecnica della moto.

Dal punto di vista elettronico, la Superleggera V4 Centenario rappresenta lo stato dell’arte. La suite di controlli, derivata dalla Panigale V4 R e ulteriormente ottimizzata, include sistemi avanzati come Ducati Traction Control, Wheelie Control, Slide Control e Power Launch. Particolarmente interessante è il nuovo Engine Brake Control con funzione Dynamic Engine Brake, che regola automaticamente il freno motore per migliorare stabilità e traiettoria in ingresso curva, avvicinando anche i piloti meno esperti alle dinamiche della MotoGP.

La moto viene consegnata in una cassa in legno personalizzata, accompagnata da certificato di autenticità, accessori dedicati e un completo kit racing per l’utilizzo in pista. Un’attenzione al dettaglio che riflette il valore simbolico e tecnico di questo modello. Inoltre, accanto alla versione standard, Ducati propone anche 100 esemplari della variante Tricolore, un omaggio alla tradizione che richiama la storica Ducati 750 F1 Endurance.

Infine, per un numero ristretto di clienti, l’esperienza si spinge oltre il semplice possesso della moto. Ventisei fortunati potranno accedere alla MotoGP Experience, una giornata in pista che culmina con la possibilità di guidare la Ducati Desmosedici GP26 subito dopo il World Ducati Week 2026 di inizio luglio. Un’occasione unica che rende ancora più tangibile lo spirito della Casa di Borgo Panigale e il legame tra questo modello e il mondo delle competizioni.