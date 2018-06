Ducati SuperSport, sportiva stradale versatile da luglio nell'inedita colorazione grigio opaco

BORGO PANIGALE - La nuova Ducati SuperSport, sportiva stradale versatile e comoda, sarà disponibile a partire da luglio in una nuova inedita colorazione Titanium Grey opaco abbinata a cerchi e telaio rossi. Si tratta di una tinta che unisce sportività ed eleganza, utilizzata in passato su alcuni tra i modelli sportivi più iconici del marchio di Borgo Panigale. Inoltre, il grigio opaco lo ritroviamo anche sugli inserti plastici che impreziosiscono le borse laterali e sul copri sella passeggero (della gamma accessori Performance) pensato per rendere ancora più accattivante la SuperSport quando si viaggia da soli.

Invariati i prezzi della gamma SuperSport con la SuperSport in Titanium Grey proposta a € 13.190 franco concessionario, la SuperSport S – equipaggiata con sospensioni Öhlins, Ducati Quick Shift up/down e copri sella passeggero – in Ducati Red a € 14.890, e nella colorazione Star White Silk a € 15.090.

Divertente, versatile, accessibile, con un look e un’anima da vera sportiva Ducati, la SuperSport fa sentire chi la guida un pilota. Equipaggiata con il motore bicilindrico Testastretta 11° da 937 cm³, eroga 110 CV e una curva di coppia piena e lineare che fa di questa moto una sportiva stradale accessibile grazie alla facilità di guida, alla sicurezza attiva offerta dal Ducati Safety Pack (ABS Bosch + Ducati Traction Control) e all’elevato valore del suo equipaggiamento, in rapporto al prezzo, abbinato ai lunghi intervalli di manutenzione.