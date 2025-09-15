Ducati svela le nuove Diavel V4 RS e Multistrada V4 RS. A Misano il primo episodio delle World Premiere

Con il primo evento in programma della nuova Ducati World Premiere, la casa di Borgo Panigale ha svelato Diavel V4 RS e Multistrada V4 RS che puntano su stile, prestazioni e leggerezza. A svelare le due moto sono stati Marc Márquez e Pecco Bagnaia, a Misano, in occasione del GP di San Marino e della Riviera di Rimini. Il Diavel V4 RS diventa la Ducati di produzione più veloce in accelerazione, supportata anche da sospensioni Öhlins e impianto frenante derivato dalla Panigale V4. Il modello abbina look aggressivo e cura stilistica, con livrea dedicata, dettagli in carbonio e numerazione progressiva. Il design del Diavel V4 RS è completamente nuovo. Ogni elemento, dalle prese d'aria al codino monoposto, fino ai parafanghi e alle cover serbatoio, tutte realizzate in fibra di carbonio, contribuisce a renderne il look ancora più distintivo e sportivo, alleggerendo la moto di 3 kg senza intaccare l'identità del modello. Lungo e basso in virtù delle scelte tecniche che lo avvicinano ai dragster, il Diavel V4 RS è la Ducati con la migliore accelerazione da 0 a 100 km/h. In virtù di questo, e grazie ai 182 cavalli del suo V4 con distribuzione Desmo e a un pacchetto elettronico sofisticato che permette al suo pilota di sfruttarne al massimo le prestazioni, fa registrare accelerazioni impensabili fino a oggi per una moto omologata.

Nelle mani di Marc Márquez, il Diavel V4 RS si è dimostrato in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 2«52. La Multistrada V4 RS si conferma invece con le caratteristiche della sport-tourer estrema. Spinta da un V4 da 180 cv con frizione a secco e scarico Akrapovič, adotta sospensioni elettroniche Öhlins di ultima generazione, cerchi forgiati e un inedito telaietto posteriore in titanio. Il suo pacchetto elettronico integra anche il Ducati Vehicle Observer, algoritmo sviluppato in MotoGP che migliora i controlli dinamici della moto. Diverse componenti in fibra di carbonio, come il parafango anteriore, i paramani, i paracalore e il 'becco' anteriore, che unite ai cerchi forgiati, alla leggera batteria agli ioni di Litio e al codino in tecnopolimero (disegnato specificamente per questo modello) montato sul telaietto in titanio, contribuiscono ad un alleggerimento di 2 kg rispetto a Multistrada Pikes Peak.

La Ducati Multistrada V4 RS viene prodotta in serie numerata. La numerazione progressiva è riportata su una targhetta in alluminio anodizzato in nero applicata sulla piastra di sterzo ed impreziosita dalla bandiera italiana. E anche in questo caso, il cruscotto saluterà il pilota con un'animazione dedicata al momento del key-on. Le consegne partiranno a novembre 2025 per la Multistrada V4 RS e a dicembre per il Diavel V4 RS. A seguire arriveranno negli Stati Uniti e nei principali mercati mondiali.