Ducati svela la nuova Multistrada V4 Rally: viaggiatrice senza compromessi progettata per esplorare senza confini

Avventura in formato maxi enduro, per Ducati che ha svelato con un nuovo episodio della Ducati World Première la sua rinnovata Multistrada V4 Rally, pensata per i grandi viaggiatori e per gli amanti delle lunghe distanze da percorrere non necessariamente tutte su una striscia d'asfalto. Con il Model Year 2026, la moto della casa di Borgo Panigale conferma infatti la sua vocazione al viaggio, migliorando comfort, sicurezza e capacità di affrontare ogni tipo di terreno. Il cuore della moto è il motore V4 Granturismo da 1.158 cmü con 170 CV e 121 Nm di coppia, che permette alla Multistrada V4 Rally di raggiungere prestazioni elevate e intervalli di manutenzione estesi (60.000 km per la registrazione valvole, 15.000 km o 24 mesi per l'Oil Service). Il tutto, con l'affidabilità garantita dal programma 4Ever Ducati, che offre quattro anni di garanzia a chilometraggio illimitato, oltre che dall'assistenza Roadside Assistance attiva in oltre 90 Paesi.

Le sospensioni semiattive con 200 mm di escursione adottano poi la strategia Adaptive Dss Evo, capace di adattarsi in tempo reale alle condizioni del terreno e allo stile di guida. Grazie al nuovo algoritmo Dvo (Ducati Vehicle Observer), derivato dall'esperienza di Ducati Corse in MotoGP, la moto riconosce infatti massa e posizione nello spazio, migliorando la precisione dei controlli elettronici come Abs Cornering e Ducati Wheelie Control. Novità anche per l'impianto frenante, che ora introduce la funzione rear-to-front, capace di azionare il freno anteriore anche usando solo il pedale posteriore, migliorando così la stabilità in frenata e il comfort in coppia. Sul fronte sicurezza e comfort, il pacchetto elettronico di ultima generazione include Adaptive Cruise Control, Blind Spot Detection e il nuovo Forward Collision Warning, che avvisa il pilota di potenziali collisioni frontali. Non mancano le Cornering Lights più potenti, la funzione Coming Home per mantenere i fari accesi a moto spenta e la Ducati Brake Light che lampeggia in caso di frenata d'emergenza. Tra le novità più pratiche, il sistema Automatic Lowering Device che abbassa la moto automaticamente sotto i 10 km/h per agevolare le manovre da fermo, rialzandola poi in marcia.

Il cruscotto Tft da 6,5" è stato aggiornato con un'interfaccia più intuitiva e mantiene le funzioni di navigazione Ducati Connect, chiamate e musica via interfono. Pensata anche per i lunghi viaggi in coppia, la nuova Multistrada V4 Rally offre un parabrezza maggiorato, selle di diverse altezze, manopole riscaldate di serie, cavalletto centrale e nuove valigie in alluminio con chiusura più pratica. Il telaio monoscocca in alluminio e i cerchi a raggi tubeless con sensori Tpms garantiscono poi leggerezza e solidità, mentre il nuovo Ducati Quick Shift 2.0 assicura cambiate più fluide.

La Multistrada V4 Rally 2026 sarà proposta in tre allestimenti: Radar, Adventure Travel & Radar (con valigie in alluminio e selle riscaldate) e Full Adventure, che aggiunge scarico Akrapovic omologato e parafango in carbonio. Le consegne inizieranno in Europa tra novembre 2025 e gennaio 2026, seguite da Stati Uniti, Giappone e Australia. Due le colorazioni disponibili, ovvero Ducati Red/Brushed Aluminium con cerchi neri e Jade Green/Brushed Aluminium con cerchi dorati, entrambe con serbatoio in alluminio spazzolato a vista.