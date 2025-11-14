Ducati “The Origin Collection” celebra i 100 anni con una linea di abbigliamento dedicata a storia e futuro del marchio

Ducati festeggerà i primi 100 anni di vita in molti modi. Uno dei quali è “The Origin Collection”, la nuova linea di abbigliamento dedicata al centenario della casa di Borgo Panigale. La collezione, disponibile da novembre presso le concessionarie Ducati e sul sito Shop.Ducati.com, è composta da tre capsule, Heritage, Icon e Tomorrow, progettate per raccontare cento anni di storia del marchio. La Capsule Heritage, disegnata da Drudi Performance, richiama il logo Ducati creato da Giugiaro nel 1977.

Tra i capi principali figura il giubbino Heritage C3, nero in versione maschile e bianco in quella femminile, proposto anche nella variante traforata. Realizzato da Dainese e certificato secondo le normative più recenti, reinterpreta lo stile degli anni Ottanta con linee pulite e un inserto rosso caratterizzato dal marchio Ducati. La linea si completa con capi sportswear (felpa, polo e t-shirt) che riprendono grafiche e loghi della giacca.

La Capsule Icon, firmata anch'essa da Drudi Performance, propone un itinerario attraverso i loghi e i simboli che hanno segnato la storia Ducati. Esclusivamente lifestyle, comprende capi per uomo e donna caratterizzati da materiali di qualità e richiami visivi alle radici del marchio. Tra gli elementi distintivi figura la giacca Icon, realizzata in pelle trattata per offrire morbidezza e resistenza. La Capsule Tomorrow rappresenta invece la proiezione della tradizione Ducati verso il futuro. La grafica Giugiaro viene reinterpretata in una texture all-over per definire uno stile contemporaneo. La linea, proposta in edizione limitata, comprende cappellino, polo, felpa con cappuccio e t-shirt, queste ultime disponibili nei colori rosso e nero. L'intera collezione è consultabile sulla pagina dedicata del sito Ducati.com, accessibile anche tramite Qr code presente sulle etichette dei capi. Un video di presentazione è disponibile sul canale YouTube di Ducati.