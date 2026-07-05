Ducati, ultimo giorno di festa al WDW tra migliaia di appassionati: gran finale con la Race of Champions

Si apre l'ultimo giorno di festeggiamenti del World Ducati Week 2026, l'edizione che ha celebrato il centenario della casa di Borgo Panigale trasformando il Misano World Circuit nel punto d'incontro di migliaia di Ducatisti arrivati da tutto il mondo. Il programma si chiude oggi con l'appuntamento più atteso, la Lenovo Race of Champions, che vedrà sfidarsi i piloti Ducati impegnati in MotoGP, WorldSBK, WorldSSP e nei principali campionati nazionali in sella alle Panigale V4 Tricolore. La giornata di ieri, che ha coinciso con il compleanno di Ducati, fondata il 4 luglio 1926, ha rappresentato il momento simbolico delle celebrazioni del Centenario. Dopo il boom di appassionati giunti al circuito Marco Simoncelli nella giornata inaugurale, caratterizzata dalla tradizionale parata di migliaia di moto lungo la riviera romagnola fino a Riccione, il weekend è entrato nel vivo con un programma che ha unito storia, spettacolo e attività in pista.

Ad aprire le danze la tradizionale anteprima mondiale: sul main stage del paddock, Ducati ha presentato la nuova Desmo450 SM, la prima Supermotard della casa di Borgo Panigale, svelata alla presenza del pluricampione del mondo della specialità Marc Reiner Schmidt. Tra i momenti più emozionanti il Lap of Honour, che ha portato fianco a fianco le leggende del marchio e i protagonisti del presente. Casey Stoner, Loris Capirossi, Troy Bayliss e Carl Fogarty hanno sfilato insieme ai piloti ufficiali Ducati, tra cui Francesco Bagnaia, Marc Márquez e Nicolò Bulega, regalando al pubblico una delle immagini simbolo di questa edizione del WDW.

Sul fronte sportivo, le prove e le qualifiche della Lenovo Race of Champions hanno definito la griglia di partenza della gara odierna. Nicolò Bulega parte, infatti, dalla pole position davanti a Lorenzo Baldassarri e Francesco Bagnaia. Per tutta la giornata il paddock è stato animato dalle riding experience in pista, su strada e in off-road, dagli incontri con piloti, ingegneri e designer Ducati, dagli spettacoli di stunt riding e freestyle motocross. Le celebrazioni sono proseguite anche in serata con «Live the Legend Night», lo spettacolo dedicato ai cento anni del marchio, accompagnato dalla voce dell'attore Francesco Pannofino. Oggi il sipario cala sull'edizione del Centenario con la Lenovo Race of Champions, ultimo atto di questa tredicesima edizione che si preannuncia già da record.