Ducati, viaggi più confortevoli con accessori Performance. Da poggiaschiena a borse e navigatore per tutta la gamma

ROMA - Il mondo del touring su due ruote per Ducati è fatto da un catalogo di accessori. Tra le famiglie della gamma Ducati che maggiormente si prestano al concetto di touring ci sono Multistrada e SuperSport, ma anche Diavel e Monster, ciascuna in base alla propria anima sportiva tipica della casa di Borgo Panigale. Proprio per aumentare il piacere di guida anche durante i viaggi più impegnativi in termini di distanze, Ducati ha pensato ad un catalogo di accessori firmati da Ducati Performance e disegnati dal Centro Stile Ducati. Tra gli accessori presenti all'interno della selezione ci sono valigie laterali, parabrezza maggiorati, selle comfort e altri complementi, pensati e realizzati appositamente per chi ama esplorare e visitare luoghi nuovi, da solo o in compagnia di un passeggero.

In particolare per la famiglia Diavel ci sono il poggiaschiena posteriore per assicurare una seduta più comoda al passeggero e le borse laterali semirigide. Per Multistrada c'è il Kit navigatore satellitare Ducati Zumo 396, dotato di predisposizione per il montaggio ergonomico sulla moto, le valigie rigide laterali studiate per assicurare la massima capienza (56,6 litri totali) senza però penalizzare le linee dinamiche della Multistrada. Per lo stesso modello ci sono anche il top case in plastica, il supporto e la custodia per lo smartphone, così come il parabrezza Gran Turismo. Le borse laterali sono disponibili anche per la famiglia SuperSport, categoria per la quale è stata studiata anche la sella bassa come accessorio. Per la Monster, 'nuda' di casa Ducati, è invece prevista anche una sella Confort, una borsa da serbatoio e le maniglie per il passeggero.