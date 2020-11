Ducati, World Première 2021 diventa web series. Cinque episodi dal 4 novembre con l'unveil della nuova Multistrada V4

BORGO PANIGALE - E' una vera e propria web series quella con cui Ducati si prepara a presentare la nuova gamma di prodotti per il 2021. L'annuale Ducati World Première quest'anno avrà infatti un format tutto nuovo, con una serie di cinque episodi rilasciati ogni mercoledì a partire dalle 19.00, dal 4 novembre e fino al 2 dicembre 2020, ciascuno dedicato alla presentazione di un nuovo prodotto della casa motociclistica di Borgo Panigale.

Gli episodi verranno pubblicati sul sito web Ducati.com in 7 lingue: italiano, francese, tedesco, spagnolo, inglese, cinese e giapponese. Il primo appuntamento in calendario, domani, è quello dell'attesissimo unveil della nuova Multistrada V4, modello del quale sono già state svelate alcune componenti tecniche come il motore Granturismo V4 e i radar che la equipaggeranno. Le date successive da segnarsi in calendario sono quelle dell'11 novembre per l'Episodio 2, 18 novembre per l'Episodio 3, 25 novembre per l'episodio 4 e il 2 dicembre, quando la web series si concluderà con il quinto episodio.