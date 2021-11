Ducati World Première, arriva la Panigale V4 versione 2022. Dalla pista alla strada con novità tra design e tecnologia

Quinto ‘capitolò per la Ducati World Première e la protagonista questa volta si chiama Panigale V4 ‘22, ovvero l’ultimo anello che va a completare la famiglia delle sportive di Borgo Panigale. Con tutta una serie di aggiornamenti in chiave 2022, la Panigale rappresenta la continuità voluta dal marchio motociclistico tra il motoGP e le moto messe in produzione. Gli ingegneri di Borgo Panigale lavorano infatti affinché tutto ciò che viene ideato per le competizioni possa poi approdare sulle moto destinate agli appassionati. Ô per questo motivo che la Panigale V4 viene aggiornata e migliorata anno dopo anno, proprio come accade in MotoGP e nel WorldSBK. In particolare dal suo debutto, la Panigale V4 con il nuovo aggiornamento 2022 compie un’evoluzione più significativa. Il miglioramento riguarda ogni aspetto della moto: aerodinamica, ergonomia, motore, ciclistica ed elettronica. Il risultato finale è una moto ancora più veloce in pista e allo stesso tempo sempre più intuitiva e meno affaticante, che risulta tanto performante nelle mani del pilota professionista quanto gratificante per un amatore.

A conferma di tutto, Ducati ha anche organizzato un test comparativo sul circuito di Vallelunga tra la Panigale V4 S ‘21 e la ‘22. Entrambe le moto hanno montato pneumatici Pirelli SC1 e sono state guidate da due tester professionisti e da Michele Pirro. Al termine della giornata in pista il primo tester ha migliorato il suo miglior giro in sella alla nuova Panigale V4 S ‘22 di 9 decimi, il secondo di 1 secondo e 2 decimi, mentre Michele Pirro è stato più veloce di mezzo secondo, girando a soli tre secondi dal suo migliore tempo in Gara 1 a Vallelunga in occasione del Campionato Italiano Velocità Superbike di quest’anno. La novità più evidente della versione 2022 della Panigale V4 riguarda la carenatura, rivisitata dagli ingegneri dal punto di vista aerodinamico. In questa versione la moto integra nuove ali più compatte e sottili con disegno a doppio profilo ed efficienza aumentata, che garantiscono il medesimo carico verticale, fino a 37 kg a 300 km/h. La parte inferiore della carenatura ha invece prese di estrazione riprogettate per migliorare il raffreddamento e quindi le performance del motore, in particolare durante l’utilizzo in circuito. L’ergonomia della moto è stata modificata con lo scopo di migliorare il controllo nelle fasi più importanti della guida su pista e di consentire al pilota di sfruttare al massimo le prestazioni della Panigale V4.

Il cuore della moto è il motore Desmosedici Stradale da 1103 cm3 di derivazione MotoGP, con tanta coppia sin dai bassi regimi e in grado di sprigionare l’animo racing della moto in circuito. Il Desmosedici Stradale compie per il 2022 un’ulteriore evoluzione, grazie all’introduzione di alcuni elementi tecnici dedicati che consentono di aumentare la potenza e migliorare la risposta al gas. Il nuovo motore, con una nuova mappatura dedicata, in versione Euro 5 eroga 215,5 CV a 13000 giri/minuto, con un incremento di potenza di 1,5 CV rispetto alla versione precedente, che sale a 2,5 CV oltre il picco di potenza massima a 14.500 giri/minuto. Il motore eroga inoltre una coppia di 123,6 Nm (12,6 kgm) a 9.500 giri, e già dai 6.000 giri mette a disposizione l’80% della coppia massima disponibile. Una delle più importanti novità introdotte sul motore 2022 è l’adozione di un nuovo cambio che prevede un allungamento del rapporto per la prima, la seconda e la sesta marcia.

Questo tipo di rapportatura è la stessa utilizzata sulla Panigale V4 R che corre il mondiale Superbike, con rapporti più adatti all’utilizzo in circuito. Implementata anche la logica dei Power Mode che prevede 4 configurazioni motore: Full, High, Medium, Low. Le configurazioni Full e Low sono di nuova concezione mentre quelle High e Medium utilizzano una nuova strategia. Il Power Mode Full è il più sportivo mai adottato da una Panigale V4 e permette al motore di esprimere tutto il suo potenziale con curve di coppia senza filtri elettronici, eccetto per la prima marcia. Sulla versione S del modello 2022 è anche presente una nuova forcella pressurizzata ™hlins NPX25/30 a controllo elettronico.