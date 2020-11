Ducati World Première, domani SuperSport, Panigale e e-MTB. Nuovo appuntamento digitale con le novità per il 2021

BORGO PANIGALE - Terzo appuntamento in arrivo per la web series dedicata alla Ducati World Première. La serie digitale con la quale la casa di Borgo Panigale sta presentando le sue novità principali per il 2021, proseguirà domani sera, alle 19 e sempre sui canali web e social di Ducati (Ducati.com ma anche Facebook e Instagram), questa volta all'insegna delle parole d'ordine sportività e performance, parte importante del DNA della casa bolognese e aspetti essenziali dei valori del brand a tutti i livelli. Protagoniste a tutti gli effetti della serata di domani saranno le famiglie SuperSport e Panigale, insieme al mondo delle e-MTB con la gamma Ducati powered by Thok.