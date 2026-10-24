EICMA, l'edizione più grande di sempre: 2.120 marchi e 10 padiglioni. Tutto sulla fiera delle moto più importante

Dal 3 all'8 novembre torna a Fiera Milano Rho EICMA, l'Esposizione internazionale delle due ruote, che nel 2026 raggiunge un nuovo record. Per la prima volta da quando si svolge nella sede milanese, la manifestazione occuperà dieci padiglioni, uno in più rispetto allo scorso anno, con oltre 300mila metri quadrati complessivi tra spazi espositivi e aree esterne. Sono 754 gli espositori e 2.120 i marchi rappresentati, provenienti da 52 Paesi, a conferma del ruolo centrale della rassegna per l'industria motociclistica internazionale.

L'edizione numero 83 si svolgerà con le prime due giornate, il 3 e 4 novembre, riservate a stampa e operatori del settore. Da giovedì 5 a domenica 8 novembre i padiglioni apriranno invece al pubblico, con un programma che affiancherà alle novità delle Case motociclistiche mostre, competizioni, test ride e iniziative dedicate al mondo delle due ruote.

Una manifestazione sempre più internazionale

Il dato che emerge è la crescita non soltanto degli spazi, ma anche della presenza internazionale. Il 74% dei marchi presenti arriva dall'estero, mentre circa il 30% degli espositori diretti è composto da aziende che tornano a EICMA o partecipano per la prima volta. Tra i Paesi rappresentati figurano anche realtà che entrano quest'anno per la prima volta nella manifestazione, come Bahamas, Cambogia, Cipro, Egitto e Finlandia. L'ampliamento a dieci padiglioni accompagna anche una riorganizzazione degli spazi, pensata per distribuire meglio i contenuti espositivi e migliorare la fruizione della manifestazione, che rimane uno degli appuntamenti di riferimento per scoprire le novità del mercato, le nuove tecnologie e le tendenze della mobilità su due ruote.

Speed Legends, un viaggio nella storia della MotoGP

Tra le principali novità dell'edizione 2026 c'è Speed Legends, una mostra dedicata alla storia della classe regina del Motomondiale. All'interno del Padiglione 22, in uno spazio di circa 1.000 metri quadrati, saranno esposte oltre 30 moto storiche insieme alle cinque MotoGP protagoniste della stagione 2026. Il percorso ripercorrerà l'evoluzione tecnica e sportiva del campionato, mettendo a confronto epoche, modelli e protagonisti. L'esperienza sarà completata da contenuti interattivi e da una Gaming Arena di 300 metri quadrati, attrezzata con otto simulatori. Nello stesso padiglione tornerà anche la Dakar, con uno spazio dedicato al celebre rally raid. In programma una selezione di moto storiche e moderne, oltre a contenuti interattivi per raccontare la competizione e il suo mondo.

MotoLive, oltre 60mila metri quadrati di spettacolo

Anche quest'anno una parte importante della manifestazione si svolgerà all'aperto, nell'area MotoLive, che supera i 60.000 metri quadrati. Qui il pubblico potrà assistere gratuitamente alle competizioni in programma e partecipare a test ride, spettacoli di freestyle motocross e trial acrobatico, oltre a incontri con piloti e ospiti del mondo del motorsport. Tra gli appuntamenti annunciati c'è la Champions Charity Race Legend, con campioni provenienti da diverse discipline pronti a tornare in pista nel fine settimana. Sono già confermati, tra gli altri, Troy Bayliss, Marco Melandri, Stefan Everts, Chicco Chiodi, Christophe Pourcel e Ruben Xaus. Il gruppo riunirà oltre venti titoli mondiali, con altri nomi attesi nelle prossime settimane. Nel programma rientrano anche le gare dedicate alle bicilindriche, con 20 Case costruttrici coinvolte, mentre sul palco principale, di 180 metri quadrati, si alterneranno ospiti, musica e intrattenimento. L'area sarà completata da tribune con oltre 2.500 posti a sedere.

Test ride e mototurismo: spazio anche all'esperienza

EICMA punta come sempre anche sulla possibilità di provare direttamente i veicoli. Torna così Y.U.M. – Your Urban Mobility, l'area dedicata alla mobilità urbana, che si estenderà su 8.000 metri quadrati. Saranno dieci gli espositori coinvolti, con oltre 40 veicoli disponibili per i test ride, tra scooter e mezzi elettrici ed endotermici. Nel Padiglione 22 troverà spazio anche EICMA Adventouring, dedicata al mototurismo d'avventura. L'area riunirà gli organizzatori di eventi e itinerari legati al Trofeo EICMA Adventure Series FMI, con proposte per chi ama viaggiare in moto alla scoperta dei territori italiani. Al Padiglione 18 tornerà invece lo spazio riservato alle start-up, realizzato con il sostegno di ICE – Agenzia. Un'occasione per conoscere nuove imprese, servizi e tecnologie destinate a incidere sul futuro della mobilità.

Biglietti, orari e come arrivare

Il pubblico potrà visitare EICMA da giovedì 5 a domenica 8 novembre, dalle 9.30 alle 18.30. Il biglietto intero costa 20 euro in prevendita online, più 1,50 euro di spese di gestione, mentre il ridotto per i bambini dai 4 ai 13 anni costa 10 euro, sempre più le spese. Alle casse fisiche i prezzi salgono rispettivamente a 25 e 12 euro. Confermato anche il biglietto pomeridiano, valido dalle 13.30 alla chiusura: 14 euro online per l'intero e 7 euro per il ridotto, oltre alle spese di gestione. Alle casse costeranno invece 19 e 10 euro. L'ingresso è gratuito per i bambini da zero a tre anni.

Sul fronte dei trasporti, l'organizzazione punta a favorire l'utilizzo dei mezzi pubblici e l'intermodalità. Dal 6 all'8 novembre saranno disponibili circa 15.000 posti auto gratuiti, di cui quasi 11.000 distribuiti in 11 parcheggi di interscambio ATM collegati alla rete metropolitana. Nel fine settimana si aggiungeranno 1.350 posti presso lo stadio San Siro, collegato alla linea M5. I parcheggi gratuiti potranno essere prenotati contestualmente all'acquisto del biglietto.

È confermata anche la collaborazione con Trenord per incentivare l'arrivo in treno a Rho Fiera Milano e quella con BusForFun, che organizza collegamenti in autobus da diverse città italiane, con la possibilità di acquistare viaggio e ingresso in un'unica soluzione.