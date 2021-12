Eicma, a Milano la manifestazione del settore più importante del mondo: molte novità in uno scenario in evoluzione

A distanza di due anni – causa pandemia – dall’ultima edizione, il salone delle due ruote più importante del mondo torna a far rombare i motori, aprendo nuovamente le porte della Fiera di Milano per mostrare agli appassionati tutte le più importanti novità moto e scooter che ci riserva il 2022. È stata sicuramente un’edizione diversa dalle altre, che ha dovuto fare i conti con le norme anti-Covid e anche con tante defezioni di importanti Case motociclistiche: mancano infatti all’appello marchi come KTM, Husqvarna, Harley-Davidson, Ducati e BMW.

I presenti però non hanno deluso le aspettative, portando al debutto moto molto interessanti, destinate a recitare un ruolo importante nel mercato futuro. Partendo da quelle “di casa nostra”, Moto Guzzi – oltre a togliere il velo alla V85TT Guardia d’Onore, che celebra la collaborazione con i Corazzieri del Presidente della Repubblica – ha messo al centro della scena la nuova V100 Mandello, una tourer che segna una svolta epocale per il brand, per contenuti tecnici e tecnologie utilizzate. È dotata di aerodinamica attiva (con alette che si sollevano in funzione della velocità e della mappa del motore selezionata), di piattaforma inerziale, del cornering Abs, di sospensioni semiattive e di Quick Shift, oltre ad essere spinta dal nuovo super compatto bicilindrico a V di 90° da 115 cv e 105 Nm.

Restando sempre all’interno del Gruppo Piaggio, Aprilia lancia la RS 660 Limited Edition e la Tuono 660 Factory: la prima celebra il trionfo nel campionato MotoAmerica con una livrea a stelle e strisce, cupolino maggiorato, codino monoposto e cambio rovesciato; la seconda alza ancora di più l’asticella con una doppia carena, sella monoposto, 100 cv di potenza, 169 kg a secco e sospensioni più raffinate. Spostandoci a Pesaro, Benelli ha presentato una delle moto più attese: la TRK 800.



Sorella maggiore della best seller TRK 500 X (moto più venduta in Italia), ha un design più maturo, un bicilindrico che arriva a 76 cv, sospensioni regolabili dalla lunga escursione e promette divertimento su strada e in off-road: arriva in estate. Lo stesso propulsore equipaggia anche le nuove Benelli Leoncino 800 e 800 Trail, le modern classic semplici e stilose, pensate per un’utenza eterogenea. Uno dei progetti più affascinanti di questa edizione di EICMA è però quello della Lucky Explorer di MV Agusta. È l’erede della mitica Cagiva Elefant ed è il modello con cui il brand si riaffaccia nell’importante segmento delle Adventure.

Due le versioni svelate, attese nel 2023: la più piccola 5.5, equipaggiata con un bicilindrico da 550cc e sviluppata in collaborazione con il partner Qj; e la 9.5 dotata di un tre cilindri da 950cc e 123 cv, e ruota anteriore da 21” che la dice lunga sulla sua indole fuoristradistica. Moto Morini, dopo la X-Cape, cala un altro asso con la Seiemmezzo: naked stilosa declinata in due versioni, con 60 cv di potenza e l’anteriore da 18”. Lasciando i confini italiani, Honda a EICMA annuncia l’arrivo di una “Hornet del futuro” e svela la nuova CBR1000RR-R Fireblade (e la sua variante SP 30° anniversario), con il motore quattro cilindri da 217 cv che migliora nell’erogazione, con la trasmissione finale con una corona con 3 denti in più (43), e con l’elettronica e i freni che fanno un importante upgrade. Yamaha, invece, punta sulla versione top di gamma SP della rinnovata MT-10, maxi naked con sospensioni elettroniche Ohlins e potenza da 166 cv.

Ma toglie il velo anche alla modern classic XSR700 my 2022, alle rinnovate R6 e R6 GYTR (pensate solo per la pista) e al prototipo della Ténéré Raid che, con specifiche tecniche più sofisticate, fa sognare la Dakar. Suzuki, oltre alle special edition (GP Edition e Sert Edition) delle nuove GSX-S950 e GSX-S1000, punta sulla versione aggiornata della Katana, proposta con un motore Euro5 da 152 cv, cambio quick shift e nuovi colori.

Allo stand Kawasaki sono due le novità principali: la nuova Versys 650, che accoglie controllo della trazione, cupolino e fari rivisti; e la potentissima Ninja H2 SX SE, equipaggiata ora con due sensori radar ed evoluti sistemi di sicurezza. Ricco di novità è anche lo stand Triumph, con il prototipo della nuova Tiger 1200, la rinnovata gamma Bonneville, la Tiger Sport 660 e la Speed Triple 1200 RR, affascinante sportiva stradale dallo stile café racer spinta dal tre cilindri 1.160 cc da 180 cv. Royal Henfield propone invece il prototipo SG650 Concept, mentre CF-Moto punta sulla crossover 800MT e sul concept di una sportiva che guarda al futuro. Per quanto riguarda le moto elettriche, tra i protagonisti c’è sicuramente Zero Motorcycles, con tutta la gamma presente, e con al centro della scena la nuova SR 2022 dotata di una batteria di ultima generazione che incrementa in modo importante l’autonomia.