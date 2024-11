Eicma Milano, la moto è in pole. Il salone delle due ruote più importante del mondo ha dato spettacolo

Eicma si conferma anche con l’ottantunesima edizione, celebrativa dei 110 anni di storia, l’evento più importante del mondo dedicato alle due ruote. Quest’anno a Milano, complice anche il cambio di normativa (da Euro5 a Euro5+ a partire dal 1 gennaio 2025), sono arrivate tantissime novità, con i marchi europei che hanno alzato sempre di più l’asticella dei propri prodotti da un lato e con le proposte sempre più valide e numerose dall’oriente che di fatto generano più concorrenza, contenendo anche l’aumento dei prezzi delle moto. Non c’è da stupirsi, dunque, se dopo alcuni anni di assenza BMW e Harley-Davidson sono tornati in veste ufficiale. Dove, partendo da casa nostra, Ducati rinnova tutt la gamma, puntando forte i riflettori sulle nuovissime Panigale V2 e Streetfighter V2 che, con una dieta dimagrante importante e con l’arrivo di un nuovissimo motore bicilindrico a V, raggiungono un rapporto peso/potenza straordinario: 175 kg/120 cavalli.

Aprilia, oltre alla rinnovata gamma Factory composta dalle RS 660, Tuono 660, Tuono V4 e Rsv4, e alla nuova Tuareg Rally (enduro ad alte prestazioni, sviluppata da Aprilia Racing), presenta una novità inedita: la Tuono 457, naked di media cilindrata (47,6 cv e 159 kg) pensata per i neopatentati e non solo. Moto Guzzi, dal canto suo, aggiorna tutta la gamma V7 (puntando sulla V7 Sport), la Stelvio e la V100 Mandello, mentre Benelli stupisce con il concept di TRK 902 Xplorer – che potrebbe rimpiazzare la 802 tanto attesa, ma mai arrivata sul mercato italiano – e la Leoncino Bobber 400, una custom facile e muscolosa per i giovani. Restando sempre in Italia, Moto Morini rispolvera, attualizzandola, la 3 ½ per neopatentati, e presenta la nuova Corsaro GT, la XCape 700 (che rimpiazza la 650) e la versione definitiva della endurona XCape 1200, spinta da un V2 da 125 cv e pronta per viaggiare.

MV Agusta punta sulla Limited Edition Serie Oro per tutta la gamma e sulla nuova sportiva F3 Competizione, dotata di un tre cilindri da 160 cv e realizzata in 300 esemplari. Bimota alza il livello con la nuova Tera, crossover ad alte prestazioni, e la Superbike KB998 con motore Kawasaki. E Fantic colpisce al cuore dei giovani appassionati con le nuove interessanti sportive Imola 125 e 500. Lasciando i nostri confini, si respira forte l’aria di novità nello stand Honda che, oltre ad aggiornare tutta la gamma moto – comprese le best-seller Transalp, Africa Twin e Hornet –, presenta la sua prima moto elettrica che vedremo sul mercato nel 2025: una naked pari a una media cilindrata, molto stilosa, con 100 km di autonomia e ricaricabile in 20 min.

Altra novità di rilievo è il concept di un nuovo motore 3 cilindri a V con compressore elettrico: la (anzi, le) moto del futuro. Yamaha non resta a guardare e scopre sul tavolo carte vincenti: rinnova profondamente le MT-07, MT-09 e Tracer 9, disponibili anche in versione con cambio automatico, e lancia la nuova R9 (motore CP3 da 119 cv), rinnovando anche le Ténéré 700 e Ténéré 700 Rally. Anche Suzuki stupisce tutti con due anteprime mondiali: DR-Z4S e DR-Z4SM, ossia una enduro e una supermotard facili e divertenti (anche per neopatentati) equipaggiate con un mono 4 tempi da 38 cv e 37 Nm.

BMW fa il suo ritorno a Eicma presentando gli aggiornamenti per le superbike S/ M1000RR e svelando l’interessantissimo concept F 450 GS, una enduro stradale moderna e innovativa per i più giovani. Kawasaki invece punta in alto con la nuovissima Z900, rivista profondamente ed equipaggiata con il 4 cilindri da 124 cv, e rinnova le Ninja 1100SX e Versys 1000. KTM alza il livello delle performance con le 1390 Super Adventure S EVO e Super Duke GT (rispettivamente da 173 e 190 cv), aggiornando anche la 990 Duke R e lanciando il nuovo cambio automatico.

Grandi novità anche in Casa Triumph, con le Icon Edition di Scrambler e Bonneville, la nuova Tiger Sport 800, le Trident e le Speed Twin 900 e 1200. Voge alza sempre più il tiro con la nuova Valico 625DSX e la maxi enduro 800DS Rally (21” davanti e 94 cv). Royal Enfield invece lancia il progetto Flying Flea, con due moto elettriche snelle e compatte C6 ed S6, e porta a Milano la scrambler Bear 650 e la Classic 650, oltre a un concept Wildfire da 850 cc. Due moto molto interessanti le ha presentate anche CFMoto: si tratta della sportiva a tre cilindri 675SR-R (94 cv e 194 kg) e della 800MT-X, enduro stradale con l’anteriore da 21’ e 95 cv. Una sportiva quasi da gara per QJMotor, ossia la nuova SKR 800 RR da 95 cv con freni Brembo e sospensioni Marzocchi, mentre Harley-Davidson fa il suo ritorno a Eicma esponendo tutta la rinnovata gamma custom. Non mancano infine le novità a zero emissioni, con Zero Motorcycles che aggiunge alla propria gamma due enduro piccole e leggerissime (XE e XB) della linea X-Line, dai prezzi decisamente contenuti: tra i 4.300 e i 6.700 euro circa.