Eicma Riding X Fest, 3.000 presenze e 5.000 test ride per la prima edizione dell'evento dedicato al fuoristrada

Oltre 3.000 presenze e 5.000 test ride per la prima edizione di Eicma Riding X Fest, l'evento dedicato al fuoristrada specialistico che si è svolto il 19 e 20 settembre a Ottobiano Motorsport, in provincia di Pavia. Nel corso delle due giornate sono state messe a disposizione del pubblico oltre 150 moto da cross ed enduro, comprese alcune novità della gamma 2027, con 14 marchi presenti: Beta, Ducati, Fantic, GasGas, Honda, Husqvarna, Kawasaki, KTM, Kove, Sherco, Strix e-volution, T-Moto, TM Moto, Vent e Yamaha. La formula ha puntato soprattutto sulla possibilità di provare e confrontare modelli di diversi costruttori nelle stesse condizioni.

Cinque le aree di attività: XCross Pro, per i motociclisti più esperti, XCross Amateur, dedicata a chi si avvicina al cross, XEnduro e le aree Rookie AcademX by FMI ed Eicma For Kids, rivolte rispettivamente a giovani e giovanissimi. Particolare attenzione è stata riservata alle nuove generazioni, con oltre 350 ragazzi che hanno partecipato alle attività in sella organizzate dalla Federazione Motociclistica Italiana. L'obiettivo era accompagnare i neofiti nelle prime esperienze di guida attraverso attività teoriche e pratiche con istruttori federali. Accanto alle moto, il paddock ha ospitato aziende della filiera e sul palco si sono alternati talk, interviste e approfondimenti dedicati al mondo del fuoristrada. Tra gli ospiti, anche Alex Salvini, Chicco Chiodi, David Philippaerts e Christophe Pourcel. Il pubblico ha inoltre potuto assistere all'allenamento della Nazionale italiana in preparazione alla Sei Giorni Internazionale di Enduro.

«Abbiamo iniziato a progettare questa iniziativa già al termine della prima Eicma Riding Fest di Misano nel 2023 - hanno dichiarato l'amministratore delegato Paolo Magri e il presidente di Eicma Pietro Meda - con l'obiettivo di dare una risposta specifica al mondo dell'off-road, scegliendo una stagionalità più indicata per l'industria e costruendo soprattutto un evento rivolto a un target molto più verticale. Questa prima edizione è stata un successo. La grande risposta del pubblico conferma quanto il fuoristrada sia un mondo vivo, partecipato e capace di generare una passione molto forte».