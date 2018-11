Eicma, show di Salvini: si fa “saltare” da Brumotti. L'inviato di Striscia: «Mai nessun politico prima si era sdraiato»

MILANO - Visita di quasi tre ore a Eicma, il salone delle due ruote che si tiene a Milano, per Matteo Salvini. Il ministro dell'Interno e vicepremier ha visitato diversi stand delle aziende italiane, fermandosi a scattare selfie con numerosi visitatori. In fiera Salvini si è anche prestato a un piccolo show: il ministro si è sdraiato per terra, facendosi scavalcare dal campione di bike trial Vittorio Brumotti in sella alla sua bicicletta.

«Mai nessun politico prima si era sdraiato», si è complimentato con lui l'inviato di Striscia la notizia al termine della performance. «Viva l'Italia, questa è una delle fiere più belle del mondo, non abbiamo niente da invidiare a Francia e Germania», ha replicato al microfono il ministro. Tra uno stand e l'altro, Salvini si è anche concesso una pausa sigaretta fuori dai padiglioni. «È una debolezza momentanea. Fatevi una domanda e datevi una risposta», ha spiegato il leader della Lega a chi gli ha chiesto perché avesse ripreso a fumare. Salvini tornerà ad Eicma domani mattina per visitare i padiglioni che oggi non è riuscito a vedere, come ha riferito lui stesso prima di lasciare la fiera.