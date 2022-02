Energica espande la sua rete di vendita in Europa. PM Motor nuovo dealer in Norvegia per moto elettriche

BERGEN - Energica motor company, attiva nel settore delle moto elettriche ad elevate prestazioni, ha siglato un nuovo accordo commerciale in Scandinavia con Pm Motor. Il nuovo dealer si trova a Bergen, nella contea di Vestland, in Norvegia, e rappresenta un’opportunità per lo sviluppo della rete Energica in Scandinavia. «Grazie a Energica possiamo realizzare il sogno di fornire moto elettriche di alta qualità ai norvegesi. Tutto questo è oggi possibile grazie all’apertura della prima concessionaria di moto Energica proprio qui, a Bergen, sulla costa occidentale della Norvegia», ha detto Per Morten, owner di Pm Motor.

Con oltre 19.000 stazioni di ricarica e più di 400.000 auto elettriche presenti nel Paese, la Norvegia è tra le nazioni che hanno maggiormente sviluppato la mobilità elettrica. «Nel 2021, il 65% delle auto vendute in Norvegia erano elettriche e un altro 22% ibride. La Scandinavia è sempre stata attenta all’evoluzione della mobilità elettrica ed è per questo motivo che siamo orgogliosi di essere presenti in Norvegia grazie alla sinergia con Pm Motor», ha sottolineato Giacomo Leone, Energica sales & field marketing director, sottolineando che «questo accordo ci permette di espandere la nostra rete di dealer in un’area che investe molto sulla mobilità elettrica».