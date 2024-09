Eternal City Motorcycle Show 2024, Roma torna a essere il tempio delle due ruote

L'Eternal City Motorcycle Show torna nella Città Eterna il 28 e 29 settembre 2024, confermandosi come uno degli eventi più attesi per gli appassionati di due ruote nel centro-sud Italia. Giunta alla sua ottava edizione, la manifestazione si svolgerà per la prima volta in una location d'eccezione: il Roma Convention Center – La Nuvola, uno degli edifici più iconici e moderni della città. Oltre alla rinnovata sede, saranno moltissime le novità che tutti i riders e gli amanti delle moto potranno ammirare in questa due giorni.

Molto più di una semplice esposizione di motociclette, l'Eternal City Motorcycle Show, grazie agli oltre 200 espositori disposti su una superficie di oltre 15.000 mq, l’ultimo fine settimana di settembre offrirà una panoramica completa sul mondo delle due ruote, con modelli che spaziano dalle touring alle naked, dalle scrambler alle supersportive, senza dimenticare le cruiser e le custom. Questo lo rende un appuntamento imperdibile per chiunque voglia scoprire le ultime novità del settore, acquistare accessori e abbigliamento, o semplicemente respirare l'atmosfera di un evento dedicato alla passione motociclistica.

L'evento continua a coinvolgere i migliori marchi internazionali del mondo delle due ruote come: Ducati, Harley-Davidson, BMW, Moto Guzzi, Aprilia e Honda, solo per citarne alcuni, offrendo ai visitatori la possibilità di provare i modelli più recenti attraverso i demo ride. Proprio i test ride, con la possibilità di provare in prima persona le moto, sono stati una delle iniziative che negli scorsi anni ha riscosso un notevole successo, con oltre 2.000 test effettuati in soli due giorni​.

La scena custom rimane uno degli elementi centrali dell'Eternal City Motorcycle Show. Quest'anno saranno presenti oltre 70 personalizzatori provenienti da tutta Europa, Stati Uniti e persino Medio Oriente che presenteranno le loro creazioni: dai chopper alle moto cafe racer, passando per le affascinanti scrambler fino ad arrivare agli scooter che sfrecciano nelle nostre città. Alla stregua di opere d’arte, tutte le realizzazioni saranno valutate da un’apposita giuria che decreterà i vincitori per ogni categoria.

Il mondo delle moto non è l'unico protagonista dell'Eternal City Motorcycle Show. Ci sarà spazio anche per le auto americane customizzate , che sfileranno nel piazzale esterno, attirando l'attenzione di tutti gli appassionati di veicoli d'epoca. L'evento offrirà inoltre una vasta gamma di intrattenimenti, tra cui performance di musica dal vivo , esibizioni di street food, e aree dedicate all'arte e all'artigianato, dove artisti personalizzeranno caschi, giacche e moto direttamente in fiera.

Oltre a essere un appuntamento irrinunciabile per gli adulti, l'Eternal City Motorcycle Show 2024 presta particolare attenzione anche ai visitatori più giovani. Per la prima volta, sarà presente la nuova attività “Custom Kidz” in grado di trasmettere la passione anche ai motociclisti del futuro. Sarà un vero e proprio laboratorio che permetterà ai bambini di esplorare il mondo delle moto in modo creativo, dando loro la possibilità di realizzare la propria moto personalizzata con l'uso di colori e tanta fantasia. I piccoli partecipanti saranno seguiti da personale altamente qualificato, garantendo un'esperienza divertente e sicura per tutti.

L'Eternal City Motorcycle Show 2024 si riconferma un evento imperdibile per chiunque ami il mondo delle due ruote. Con la sua combinazione di esposizioni, test ride, laboratori creativi per bambini e intrattenimento per tutti, offre un'esperienza completa, rendendo Roma la capitale della passione motociclistica. La location esclusiva del Roma Convention Center – La Nuvola rappresenta il luogo perfetto per questa manifestazione in costante crescita, che ogni anno conquista sempre più appassionati, sia essi grandi che piccoli​.