Eternal City Motorcycle Show, record di presenze nella Capitale per l’edizione 2024

L’ottava edizione di Eternal City Motorcycle Show si è svolta nella splendida cornice della “Nuvola” di Roma. Due giorni, 28 e 29 settembre, intensi, ricchi di eventi e demo ride. Ben ottanta iniziative, presenti oltre 300 espositori nei 30.000 metri quadri di superficie occupata. Una edizione che ha bilanciato perfettamente l’intrattenimento con la formazione, tra ospiti famosi, preparatori e content creator, grande il divertimento del pubblico.

Oltre 25.000 visitatori, con ben 3.000 prove su strada che hanno permesso ai motociclisti e aspiranti tali, di provare le ultime novità del mercato. Dalle supersportive alle moto da turismo, fino a quelle dedicate alla mobilità urbana, ad Eternal City Motorcycle Show erano diversi brand, tra cui Aprilia, BMW Motorrad, BSA, Ducati, Harley-Davidson, Honda, Indian Motorcycle, Kawasaki, KTM, Moto Guzzi, Moto Morini, MV Agusta, QJ Motor, Royal Enfield, Suzuki, Triumph, TVS Motor Italia, Yamaha.

Fabrizio Croce, organizzatore dell’evento, ha dichiarato che, il tutto esaurito con ben 3.000 prove su strada, è stata l’ennesima testimonianza di come nella due giorni di Eternal City Motorcycle Show, enorme è stata la passione che il pubblico ha dimostrato per le due ruote. Un evento che conferma oramai di essere divenuto un punto di riferimento non solo per gli appassionati, ma anche per i Marchi espositori.

L’obiettivo è quello di continuare a crescere. Immancabile il contest organizzato dalla rivista Lowride che ha premiato la migliore realizzazione custom. Quest’anno il premio va al customizer Pepe Lazzara, che si aggiudica anche il premio del salone norvegese “Oslo Motor Show”. Andrea Felici si aggiudica il titolo “Best Vespa”.Mirko Marinelli con il suo chopper su base Harley-Davidson Panhead del 1963, vince il Colosseum Chooper Show. Alberto Vicentini di Stray Runner con la sua Lambretta S1265LC, ha conquistato lo speciale premio Liqui Moly Award.

Michele Barbirati, CEO di Liqui Moly Italia: “Possiamo dire che Eternal City oggi è un evento di riferimento per il centro-sud Italia. Il risultato finale dei due giorni ci vede assolutamente soddisfatti, con nuove opportunità e tanti contatti raccolti in questa prima partecipazione. Torneremo senza dubbio anche il prossimo anno”.