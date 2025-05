Eurofestival 2025, al via la kermesse di Harley-Davidson che attira più di 30.000 appassionati a Saint-Tropez

Durerà tutto il weekend e finirà domenica 11 maggio l'Euro Festival 2025 di Harley-Davidson, la celebre rassegna che quest'anno, dopo una pausa dal 2018, porta decine di migliaia di appassionati a Port Grimaud, nel Golfo di Saint-Tropez, in Francia.

La kermesse, da sempre molto seguita da Harleysti provenienti da ogni parte del mondo, offre come sempre un programma ricco di eventi, esibizioni e servizi. A rubare la scena però sono soprattutto le tante moto esposte, che come di consueto si sfidano a "colpi di personalizzazione" per aggiudicarsi i premi in palio.

Grande attesa c'è per la celebre parata di Harley che sfilano attraverso le strade di Saint-Tropez nella giornata di sabato, prima di lasciar posto alla musica e al divertimento. Inoltre, durante tutto il festival, Harley-Davidson mette a disposizione degli appassionati tutti i modelli della gamma 2025 con possibilità di test ride gratuiti.

Inoltre, l'Euro Festival Harley-Davidson è stato l'occasione per svelare al grande pubblico la nuova Fat Boy Gray Ghost in edizione limitata. Quinto modello della prestigiosa Icons Motorcycle Collection, celebra i 35 anni della leggendaria Fat Boy con una livrea Reflection dal forte impatto visivo, rendendo omaggio a una vera icona del motociclismo.

Alla presentazione ha preso parte anche Karen Davidson, esponente della storica famiglia fondatrice di Harley-Davidson, simbolo del profondo legame tra tradizione e innovazione che da sempre anima il marchio.