F GS by BMW, il mito dell’enduro si sdoppia. Il bilicindrico disponibile in due livelli di potenza

PIACENZA - Sono diverse per personalità e destinazione d’uso, ma condividono il motore, parte della ciclistica e del pacchetto elettronico, oltre al design vincente che contraddistingue un po’ tutte le GS. È più facile e versatile la BMW F 750 GS, moto d’ingresso del segmento “enduro stradale” del marchio tedesco, proposta a 9.950 euro. Maneggevole, pratica e dalla sella non troppo alta da terra (815 mm), strizza l’occhio anche al motociclista poco esperto e al pubblico femminile. È perfetta nel tragitto casa-lavoro ma anche per godersi strade ricche di curve e tornanti o per viaggiare con bagagli e passeggero. Vanta un buon bilanciamento dei pesi e un’erogazione dolce e progressiva, che diverte e non spaventa. Il bicilindrico da 853 cc in questo caso eroga 77 cv gestibili mediante le due modalità di guida Road e Rain; in optional, oltre al controllo della trazione dinamico e all’Abs Pro, ci sono anche le mappe Pro Dynamic, Enduro ed Enduro Pro (quest’ultima solo sulla F 850 GS).

Il cambio manuale a sei marce è abbinato alla frizione antisaltellamento, ma per i più esigenti c’è in opzione il Gear Shift Assistant Pro per cambi marcia senza l’uso della frizione. Lo scheletro, uguale per entrambe, è rappresentato dal nuovo telaio in acciaio con struttura perimetrale (associato ad un braccio oscillante in alluminio al posteriore) che sostituisce il vecchio traliccio in tubi, con il motore come elemento portante. Che sulla più grande F 850 GS arriva, invece, ad erogare una potenza di 95 cv a 8.250 giri/min gestiti sempre dallo stesso pacchetto elettronico. Maggiore spinta, dunque, ma anche una sella più alta, una ciclistica più evoluta – forcella rovesciata da 43 mm e mono regolabile dalla maggiore escursione al posto di una telescopica da 41 mm e di un mono standard – e una ruota anteriore da 21 pollici al posto di quella da 19 della 750 GS. La guida, dunque, si fa un po’ più impegnativa ma anche più appagante per chi ha esperienza e sa sfruttare tutto il potenziale offerto.

La “ottoemezzo” diverte e va forte su strada, dove predilige una guida rotonda (ancor di più della 750), affila gli artigli in off-road e offre un ottimo comfort quando ci si carica di borse e bagagli puntando verso una nuova meta da raggiungere. Parte da 12.550 euro, ma può essere anch’essa impreziosita dai numerosi accessori e optional che BMW offre nell’ampio catalogo: dalla regolazione elettronica delle sospensioni Esa fino alla nuova strumentazione con display Tft a colori da 6,5 pollici con funzione Connettivity che richiama i noti sistemi di infotainment presenti sulle auto di ultima generazione.