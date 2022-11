Francesco Bagnaia è “Ambasciatore del Made in Italy”. Riconoscimento consegnato al neo-campione ad Eicma 2022

MILANO - «Ambasciatore del Made in Italy»: è il riconoscimento che l’ambasciata italiana a Madrid ha concesso a Francesco ‘Peccò Bagnaia, laureatosi campione del mondo di Moto Gp domenica scorsa a Valencia: un omaggio voluto dall’ambasciatore in Spagna Riccardo Guariglia, d’accordo con la Farnesina, proprio per il fatto che Bagnaia ha ottenuto la sua vittoria decisiva nel Paese iberico.

«Bagnaia, sulle ruote della Ducati, ha portato alto il tricolore in Spagna e nel mondo e siamo tutti orgogliosi e fieri di lui», ha dichiarato Guariglia. Il riconoscimento è stato consegnato al neo-campione del mondo presso il Salone della Moto di Milano Eicma. Il premio conferitogli è stato realizzato in materiale plastico completamente biodegradabile attraverso un processo di stampa 3D da Gianluca Pugliese, testimonial dell’Italian Design Day 2022 in Spagna.